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Супрун дала несколько советов, как заботиться о своих гормонах

Супрун дала несколько советов, как заботиться о своих гормонах
11:58 Сегодня Телеграф Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ульяна Супрун объяснила, как поддерживать гормональный фон без лекарств.

В различных проблемах со здоровьем нередко обвиняют именно гормоны - вещества, которые выделяются в эндокринной железе или ином органе с эндокринной функцией, например, жировой ткани, но действуют по всему организму. О том, как заботиться о гормональном здоровье, рассказала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Супрун объяснила, что гормоны определяют рост и развитие, обмен веществ, состояние половой системы и размножения, водно-солевой баланс, реакцию на стресс, настроение и другие вещи. Поэтому о гормональном здоровье необходимо тщательно заботиться. "Ведь на работу эндокринной системы влияют не только возраст, генетика и болезни, но и наш рацион, образ жизни, лекарства, которые мы принимаем", - отметила и. о. министра здравоохранения.

Первое, что посоветовала Супрун, - правильно питаться, быть физически активными и придерживаться здорового режима сна. По ее словам, желательно спать не менее 7 часов, так как люди, которым хронически не хватает сна, более склонны к тревожности, перееданию, развитию диабета второго типа или нарушению биоритма.

Во-вторых, и. о. главы Минздрава рекомендует есть как можно меньше сахаров и белой муки и отдавать предпочтение лучшим источниками углеводов - каше и цельнозерновому хлебу. Именно они станут помехой развития диабета. Тем не менее не надо постоянно перекусывать и бояться "падения глюкозы", разве что в случае наличия диабета. Супрун советует делать достаточные перерывы между приемами пищи: так клетки не будут терять чувствительность к инсулину.

Не мене важным в заботе о гормональном здоровье является потребление достаточного количества йода. Так как дневную потребность йода, а это до 150 мг, посчитать трудно, и. о. главы Минздрава порекомендовала просто пользоваться йодированной солью, которую следует добавлять в холодные блюда, и есть морскую капусту.

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По словам Супрун, хорошими индикаторами риска гормональных нарушений и сердечно-сосудистых болезней являются вес и соотношение талии и бедер. Поэтому она посоветовала следить за индексом и объемом талии. Эти показатели можно узнать самостоятельно или у семейного врача.

Не стоит забывать и о физической активности. По словам и. о министра здравоохранения, это отвлекает, успокаивает, сжигает калории, снижает уровень сахара и вес, а следовательно, защищает тело от образования "лишних" эстрогенов жиром.

Обратила внимание Супрун и на вредные привычки. Она настоятельно порекомендовала бросить курить и напомнила о вреде употребления алкоголя. Последнее особенно важно для женщин, так как алкоголь влияет на обмен эстрогенов и тем самым повышает вероятность развития гормонозависимых опухолей.

Не рекомендует и. о. министра здравоохранения использовать пластик, содержащий фталаты, - это пластик типов 3, 6 и 7. "Не нагревайте еду в пластиковых контейнерах и не наливайте в пластик горячее. Фталаты вмешиваются в работу половых гормонов", - отметила Супрун.

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Она констатировала, чтобы быть уверенным в хорошем состоянии гормонального здоровья, не обязательно сдавать анализы на все гормоны одновременно. Главное быть внимательным по отношению к своему состоянию и вовремя обратиться к врачу. После осмотра он скажет, какой именно анализ следует сдать.

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Минздрав, Гормоны, Ульяна Супрун, Гормональных фон.
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