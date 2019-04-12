Польза в одном вкусе: причины принимать витамин C

Новости шоу бизнеса: Считается, что витамин С очень полезен для здоровья и хорошего самочувствия.

Это действительно так. Но как именно витамин С влияет на организм, не каждый знает. В этой статье мы расскажем о том, почему необходимо принимать витамин С.

Польза витамина С

Уменьшение риска хронических болезней

Во-первых, при приёме витамина С и достаточном его объёме в организме снижается риск развития хронических заболеваний. Данный витамин относится к антиоксидантам, которые борются со свободными радикалами, скапливающимися внутри организма. Врачи называют это чрезмерное выделение процессом окисления - он может разрушить здоровые клетки, приводить к образованию хронических болезней.

Известно, что люди, которые не принимают витамин С, чаще страдают от хронических недугов, нежели те, кто делают это. Примечательно, что увеличение дозы витамина С может повысить уровень антиоксидантов, а это позволит легче переносить разные болезни.

Защита от подагры

Витамин С является отличной защитой от подагры. Медики считают, что он способен уменьшить уровень мочевой кислоты в организме, которая при повышении может привести к развитию подагры. Поэтому следует принимать витамин С - это предотвратит подагру.

Борьба с анемией

Как ни странно, но витамин С будет идеальным для борьба с железодефицитной анемией. Дело в том, что железо является одним из главных элементов для нормального функционирования организма. Оно позволяет переносить кислород, создаёт новые кровяные клетки. А вот приём витамина С позволяет лучше усваивать железо. Особенно это полезно для людей, которые придерживаются вегетарианской диеты и отказались от употребления мяса. Именно в мясных продуктах содержится немало железа, такого важного для нашего здоровья. А если от него отказаться, то можно и из растительной пищи получать его в немалых количествах. Главное при этом потреблять больше витамина С, который способен преобразовывает абсорбенты из растительной еды в полезные вещества. Конечно, это не поможет покрыть дефицит железа, но может улучшить его усвояемость.

Защита от инфекций

Витамин С может быть крайне полезен для улучшения иммунной системы. Его одна из главных функций - повышение устойчивости организма к инфекциям, защита стенок сосудов от повреждений. Это крайне важно для поддержания здоровья. Поэтому его активно рекомендуют потреблять в период сезонного обострения ОРВИ и гриппа.

Благодаря витамину С происходит стимуляция синтеза интерферонов, то есть белков, способных бороться с вирусами. Это крайне полезно для иммунной системы.

Усвоение различных веществ

Аскорбиновая кислота очень полезна для организма, так как помогает усваивать другие важные витамины, минералы и питательные вещества. Среди них фолиевая кислота, железо, белки, углеводы, витамин Е.

Здоровье гормональной системы

Стоит заметить, что и здоровье гормональной системы будет в надёжных руках, если принимать витамин С. В частности, он необходим для синтеза гормонов надпочечников - кортикостероидов.

Сколько нужно витамина С?

Неизбежен в таком случае вопрос - сколько витамина С необходимо принимать для оказания положительного эффекта. Средняя потребность взрослого человека в данном компоненте составляет 90 миллиграммов в сутки. Количество витамина С для беременных и кормящих женщин нужно увеличить до 120 миллиграммов. А детям следует потреблять намного меньше - от 30 миллиграммов. Причём грудным деткам не требуется дополнительных витаминных комплексов - они должны получать витамин С от грудного вскармливания.

Помните, что не нужно перебарщивать. Существует миф, что чем больше витамина С, тем лучше. Но это не так. Нужно просто соблюдать свою дозу, иначе это может привести к слишком активному выведению аскорбиновой кислоты из организма. Также из-за передозировки можно получить расстройство пищеварения и неприятные кожные реакции. Наибольшее допустимое количество витамина С - 2 000 миллиграммов.

Чем грозит недостаток витамина С?

Из-за недостаточного числа витамина С в организме возникают различные побочные эффекты. В частности, возможно образование цинги: ломкость сосудов, появление кровоизлияний под кожей, кровоточивость десен и выпадение зубов. Это происходит при резком дефиците витамина С.

А вот просто при небольшой недостаточности возникают симптомы гиповитаминоза, которые протекают не ярко. Чаще всего это похоже на стресс или усталость. Кожа становится тусклой, бледной, сухой, так как прекращается нормальная выработка коллагена. При самых незначительных травмах возникают сильные кровоизлияния, кровотечения, ибо повышается проницаемость сосудистых стенок. Волосы тоже теряют свой лоск, ногти становятся более ломкими. Усталость и вялость - постоянный спутник тех, кто не получает достаточно витамина С.

Как получить витамин С?

Наибольшую пользу в этом плане принесут цитрусовые, а также другие фрукты и овощи. Вы удивитесь, но лидерами по содержанию витамина С являются красный перец, брокколи, черная смородина и шпинат. Также можно есть перья зеленого лука, томаты, зелень петрушки. Кроме того, можно получить витамин С благодаря потреблению специализированных витаминных комплексов.