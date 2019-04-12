Скачать
Пятница, 12.04.2019
Порошенко рассказал, где и когда может состояться саммит "Нормандской четверки"
Порошенко рассказал, где и когда может состояться саммит "Нормандской четверки"
Маас: Китай и Россия хотят поделить Европу в пользу своих интересов
Маас: Китай и Россия хотят поделить Европу в пользу своих интересов
Ломаченко - Кролла: все о бое
Ломаченко - Кролла: все о бое
На заслуженный отдых: глава Disney решил уйти в отставку
На заслуженный отдых: глава Disney решил уйти в отставку

Сладкий сон: лучшие советы против бессонницы

Сладкий сон: лучшие советы против бессонницы
22:42 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Некоторые люди засыпают в считанные минуты и отлично спят до сигнала будильника. К сожалению, только некоторые.

По данным ВОЗ, от расстройств сна страдают до 45% населения планеты. Но есть три вещи, которые гарантированно изменят ваш ночной отдых в лучшую сторону.

Шаг 1: купите новый матрас

Эксперты отмечают, что матрасы требуют замены после семи-восьми лет использования. Хотя дело не в годах: видимое провисание – признак того, что матрас не годен и пора отправляться в магазин за новым.

Шаг 2: перестаньте есть по ночам

Кто хоть раз баловался едой в полночь, знает, что поздний прием пищи может испортить сон. Рекомендуется избегать «свиданий» с холодильником прямо перед сном, а в случае голода – употреблять легкие здоровые закуски.

Польза в одном вкусе: причины принимать витамин C

Шаг 3: никаких гаджетов перед сном

Вы, вероятно, знаете: ночной просмотр сообщений в социальных сетях – большая ошибка. Гаджеты могут снизить выработку мелатонина – гормона, регулирующего сон. Кроме того, во время вашего погружения в ноутбук мозг чувствует себя полностью активным. Так что за 30 минут до сна лучше почитайте книгу.

Известно, что человек привыкает к новому за 21 день. Вам вполне хватит этого времени на три простых шага.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сон, Советы, Бессонница.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 12 апреля – День Иоанна Лествичника
02 Дожди и холод накроют Украину: синоптики дали прогноз погоды на выходные
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения в прозе на 12 апреля
04 В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня
05 Гороскоп на сегодня, 12 апреля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Суд продлил домашний арест журналисту Муравицкому
Суд продлил домашний арест журналисту Муравицкому
Украина начала поставки газа в Венгрию
Украина начала поставки газа в Венгрию
Фигуранта &quot;дела Хизб ут-Тахрир&quot; поместили в карцер
Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" поместили в карцер
Ушел из жизни известный комик Ян Когнито во время выступления в Британии
Ушел из жизни известный комик Ян Когнито во время выступления
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь