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Ученые: некоторые пищевые добавки могут вызывать рак

Ученые: некоторые пищевые добавки могут вызывать рак
18:35 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Исследователи обнаружили, что к опасным добавкам относятся кальций и витамин D.

В некоторых случаях их употребление увеличивает вероятность развития рака.

Миллионы людей в разных странах мира регулярно приобретают пищевые добавки с различными витаминами и минералами, так как эксперты постоянно говорят нам о важности этих ингредиентов.

Однако новое исследование с участием 27 000 американцев показало, что прием многих пищевых добавок оказывает незначительное воздействие на здоровье. Только те нутриенты, которые содержатся в обычных продуктах питания, действительно уменьшают вероятность преждевременной смерти. А некоторые из популярных добавок, включая кальций и витамин D, даже связаны с повышенным риском рака.

Эксперты полагают, что полученные учеными результаты подтверждают предположение о том, что пищевые добавки нельзя использовать в качестве "страховки", а ключевым для здоровья человека является образ жизни и питание. Только полезные продукты питания действительно дадут людям те компоненты, которые укрепят организм и поспособствуют снижению риска раннего ухода из жизни.

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Эти выводы ученые из Университета Тафтса в США сделали, когда сопоставили уровень приема разного рода нутриентов со смертностью от всех причин, а также, в частности, от сердечно-сосудистых заболеваний и опухолей. Поначалу выяснилось, что адекватное количество витаминов А и К в рационе, а также магния и цинка, уменьшает риск смерти. Но потом ученые выяснили, что это касается только нутриентов из полноценных продуктов питания, но не пищевых добавок. А вот увлечение пищевыми добавками, включая кальций и витамин D, даже несколько увеличивало риск опухолей.

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Питание, Пищевые добавки, Рак, Советы, Добавки.
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