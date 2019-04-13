Усталые глаза: как бороться с темными кругами под глазами и красными прожилками на белках

Новости шоу бизнеса: Компьютер, неблагоприятная окружающая среда, изматывающая ночная жизнь..И в результате - темные тени под глазами, красные прожилки на белках. Как помочь глазам?

Кожа вокруг глаз нежная, чувствительная, толщиной всего 0,33-0,36 мм и требует особого ухода. Средства для ухода самые разнообразные: кремы, гели, маски, серумы. Но все они обязательно содержат увлажняющие микрочастицы, биологические оживляющие экстракты, растительные вытяжки. Их уровень PH - нормальный, некислый -5,5-7,5.

Основа здоровых глаз - общее здоровье

1. Питайтесь разумно и разнообразно, пища должна содержать витамины A, C, B2 и D.

2. Выпивайте в день 1-2 литра воды. Это помогает выведению шлаков.

3. Отдыхайте.

4. Ежедневно бывайте на свежем воздухе, побольше гуляйте.

5. Не курите и не увлекайтесь алкоголем.

Гимнастика глаз

Она укрепляет мышцы вокруг глаз, подтягивает кожу. Такой комплекс упражнений лучше проделывать несколько раз в день.

1. Посмотрите вверх, вниз, налево, направо - повторить 5 раз.

2. Повращайте глазами.

3. Закройте глаза и посмотрите как можно выше вверх, расслабьтесь.

Упражнение особенно полезно для потерявших упругость верхних век.

4. Быстро меняйте фокус взгляда: сначала сосредоточьте глаза на ближайшем объекте, потом переведите взгляд как можно дальше.

5. Откройте глаза пошире и 5 секунд смотрите в одну точку. Расслабьте глазные мышцы и повторите упражнение.

6. Закройте глаза, прижмите к ним ладони. Зафиксируйте положение на пару минут.

Упражнения несложны, и их можно делать и на рабочем месте. Ваши глаза - это зеркало вашей души, ухаживайте за ними - и вы будете всегда неотразимы.