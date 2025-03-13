Трагическая смерть на взлете карьеры: как выглядит могила звезды "Золотого гуся" Дяченко и как он погиб в 46 лет

Перед смертью Анатолий позвонил жене и сказал, что скоро будет дома

Один из самых колоритных актеров, популярный телеведущий Анатолий Дяченко, как и украинский певец Владислав Левицкий, трагически погиб в результате автокатастрофы. Произошло это под Киевом, актеру на тот момент было 46 лет и его карьера была на пике популярности.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила звезды "Золотого гуся" Анатолия Дяченко и что с ним произошло. Мы узнали некоторые факты его жизни.

Анатолий Дяченко — что о нем известно

Популярный украинский актер Анатолий Дяченко родился в 1959 году в Киеве, где окончил театральный институт им. Карпенко-Карого. Служил в Хабаровске в ансамбле песни и пляски, а также работал в Театре эстрады и Театре миниатюр "Шарж".

Известность к Анатолию Дяченко пришла в 40 лет

Вместе с другими юмористами, в частности Виктором Андриенко, Анатолий по заказу первых коммерческих телеканалов начал снимать в Киеве комедийные сериалы как для взрослой, так и детской аудитории.

Анатолий Дяченко был ведущим популярных телепрограмм

Анатолий Дяченко стал известным после 40 лет, он был очень колоритным актером и снялся во многих украинских фильмах, среди которых "Бездельники", "Женская интуиция", "На поле крови" и другие. Также Анатолий снялся во многих мюзиклах, в частности "Вечера на хуторе близ Диканьки", "За двумя зайцами", и "Сорочинская ярмарка". Помимо этого, Дьяченко был ведущим юмористического клуба "Золотой гусь", программы "3х4. Самое забавное домашнее видео" и "С пивом по жизни".

Анатолий Дяченко в мюзикле "Сорочинская ярмарка"

Как выглядит могила Анатолия Дяченко и что с ним произошло

Жизнь украинского актера трагически оборвалась 13 июля 2005 года в результате автокатастрофы под Киевом. Его коллега Илья Ноябрев рассказал, что в тот день Анатолий и его товарищ Владимир Ямненко возвращались с рыбалки домой, они были уставшими и сонными.

Анатолий Дяченко погиб в автокатастрофе

Актер позвонил жене и сказал, что через 20 минут будет дома и по дороге рассказывал, как придет, почистит щуку и приготовит вкусный ужин. Но его внедорожник выехал на встречную полосу, врезался в грузовик и жизнь актера оборвалась в одно мгновение. Анатолий дернул руль вправо и тем самым спас жизнь своему товарищу.

Анатолий Дяченко ушел из жизни в возрасте 46 лет

На месте аварии была ужасающая картина: покореженный джип, разбросанные по дороге вещи и рыба. Самого Анатолия сильно зажало металлом, чтобы доставать тело, машину пришлось разрезать автогеном. Владимир Ямненко предположил, что авария могла произойти из-за того, что актер задремал за рулем. Коллеги отмечали, что у Дяченко была особенность: устав, он мог заснуть в любом месте и любом положении.

Телеведущего кремировали, а его прах похоронили на Байковом кладбище, рядом с могилой отца. На месте его последнего пристанища установили небольшую гранитную плиту с датами рождения и смерти, а также изображением Анатолия Дяченко. Рядом установлена ваза с цветами.

Как выглядит могила Анатолия Дяченко

"Телеграф" писал ранее, как выглядит место гибели Кузьмы Скрябина. На месте гибели артиста установили памятник.