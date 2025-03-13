Трагічна смерть на зльоті кар’єри: як виглядає могила зірки "Золотого гусака" Дяченка і як він загинув у 46 років

Перед смертю Анатолій зателефонував дружині та сказав, що скоро буде вдома

Один із найколоритніших акторів, популярний телеведучий Анатолій Дяченко, як і український співак Владислав Левицький, трагічно загинув внаслідок автокатастрофи. Сталося це під Києвом, актору на той момент було 46 років і його кар’єра була на вершині популярності.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила зірки "Золотого гусака" Анатолія Дяченка та що з ним сталося. Ми дізналися деякі факти про його життя.

Анатолій Дяченко — що про нього відомо

Популярний український актор Анатолій Дяченко народився 1959 року в Києві, де закінчив театральний інститут ім. Карпенка-Карого. Служив у Хабаровську в ансамблі пісні та танців, а також працював у Театрі естради та Театрі мініатюр "Шарж".

Популярність до Анатолія Дяченка прийшла у 40 років

Разом з іншими гумористами, зокрема Віктором Андрієнком, Анатолій на замовлення перших комерційних телеканалів почав знімати у Києві комедійні серіали як для дорослої, так і для дитячої аудиторії.

Анатолій Дяченко був ведучим популярних телепрограм

Анатолій Дяченко став відомим після 40 років, він був дуже колоритним актором та знявся у багатьох українських фільмах, серед яких "Жіноча інтуїція", "На полі крові", "Вишневі ночі" й інші. Також Анатолій знявся у багатьох мюзиклах, зокрема "Вечори на хуторі біля Диканьки", "За двома зайцями" та "Сорочинський ярмарок". Крім цього, Дяченко був ведучим гумористичного клубу "Золотий гусак", програми "3х4. Найсмішніше домашнє відео" та "З пивом по життю".

Анатолій Дяченко у мюзиклі "Сорочинський ярмарок"

Який виглядає могила Анатолія Дяченка і що з ним сталося

Життя українського актора трагічно обірвалося 13 липня 2005 року внаслідок автокатастрофи під Києвом. Його колега Ілля Ноябрьов розповів, що того дня Анатолій та його товариш Володимир Ямненко поверталися з риболовлі додому, вони були втомленими та сонними.

Анатолій Дяченко загинув в автокатастрофі

Актор зателефонував дружині та сказав, що через 20 хвилин буде вдома і дорогою розповідав, як прийде, почистить щуку та приготує смачну вечерю. Але його позашляховик виїхав на зустрічну смугу, врізався у вантажівку і життя актора обірвалося в одну мить. Анатолій смикнув кермо праворуч і цим врятував життя своєму товаришеві.

Анатолій Дяченко пішов із життя у віці 46 років

На місці аварії була жахлива картина: розбитий джип, розкидані дорогою речі та риба. Самого Анатолія сильно затиснуло металом, щоб діставати тіло, машину довелося розрізати автогеном. Володимир Ямненко припустив, що аварія могла статися через те, що актор задрімав за кермом. Колеги зазначали, що Дяченко мав особливість: втомившись, він міг заснути в будь-якому місці та будь-якому положенні.

Телеведучого кремували, а його прах поховали на Байковому цвинтарі, поряд із могилою батька. На місці його останнього спочинку встановили невелику гранітну плиту з датами народження та смерті, а також із зображенням Анатолія Дяченка. Поруч встановлена ваза з квітами.

Як виглядає могила Анатолія Дяченка

"Телеграф" писав раніше, як виглядає місце загибелі Кузьми Скрябіна. На місці загибелі артиста встановили пам’ятник.