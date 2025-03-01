Не дожила два дні до 76-річчя: як виглядає могила народної артистки України Ніни Матвієнко та від чого вона померла

Матвієнко була не лише талановитою співачкою, а й актрисою театру та кіно

Відома співачка Ніна Матвієнко, яка 50 років прожила у шлюбі з Петром Гончаром, померла у 2023 році. Для її рідних та всієї країни це стало тяжкою втратою, адже Ніну Матвієнко називали "душею української пісні".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила народної артистки України Ніни Матвієнко та від чого вона померла. Ми дізналися деякі факти з її життя.

Чим запам’яталася Ніна Матвієнко

Радянська та українська співачка Ніна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року у селі Неділище у Житомирській області. Вона стала п’ятою з одинадцяти дітей у сім’ї, тому їй часто доводилося доглядати молодших братів і сестер.

З дитинства Ніна Матвієнко захоплювалася спортом та музикою, але творчу кар’єру розпочала лише у 1960-х роках, коли записалася у вокальну студію при українському народному хорі ім. Г. Г. Верьовки. Після закінчення навчання Ніна стала солісткою хору та перемогла на Всеукраїнському конкурсі "Молоді голоси", Всесоюзному телевізійному конкурсі "З піснею по життю" та інших музичних фестивалях.

Ніна Матвієнко у молодості

З 1991 року Ніна Матвієнко була солісткою Національного ансамблю "Київська камерата" та активно гастролювала по різних країнах. У репертуарі артисти були багато народних пісень, обрядові та пісні-балади. Найвідоміші з них: "Дикі гуси", "Колискова зорі", "Квітка душа" і "Чарівна скрипка".

Ніна Матвієнко називали "душою української пісні"

Співачка також займалася збиранням українських фольклорних творів та народних пісень, друкувала власні вірші, а у 2003 році видала книгу "Ой, вспашу нивку широкую".

У 1988 році Ніна Матвієнко стала лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка, а 2006 року указом президента Віктора Ющенка їй надали звання Героя України.

Ніна Матвієнко отримала звання Героя України

Окрім музичної кар’єри Матвієнко розвивалася як актриса, вона грала як у телевиставах, так і кіно. Серед авторських театрально-режисерських робіт Матвієнко — музична вистава "Під сонцем" (1997) та музично-сценічне дійство "Золотий камінь посіємо ми" (1998).

Як виглядає могила Ніни Матвієнко і від чого вона померла

Народна артистка України Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року, не доживши два дні до свого 76-річчя. Співачка померла від онкології, але про захворювання знало лише її близьке оточення, тож для шанувальників це стало справжнім шоком, адже Матвієнко завжди була енергійною та життєрадісною.

Ніна Матвієнко померла від онкології

В інтерв’ю програмі "Слава+" зять Ніни Матвієнко Арсен Мірзоян сказав, що артистка ніколи не скаржилася на здоров’я, вона дотримувалася здорового способу життя, була на дієтах. Різке погіршення стану співачки став для рідних справжнім шоком.

Ніна Матвієнко разом із дочкою, онукою та зятем

Прощання з Ніною Матвієнко проходило у київській Національній філармонії. Провести народну артистку в останній шлях прийшло багато виконавців, політиків та інших відомих особистостей.

Ніну Матвієнко поховали на Звіринецькому цвинтарі, Фото: Страна

Поховали співачку на Звіринецькому цвинтарі у Києві. У першу річницю, 8 жовтня 2024 року, донька Ніни Матвієнко опублікувала в мережі фотографію, на якій стоїть разом із двома братами, а також чоловіком та дочками біля могили матері.

На могилі Ніни Матвієнко встановлено дерев’яний хрест, Фото: Антікор

Видно, що на могилі встановлено дерев’яний хрест та великий портрет Ніни Матвієнко. Невідомо, чи будуть рідні ставити артистці пам’ятник, але могила виглядає доглянутою та вкрита квітами.

Як виглядає могила Ніни Матвієнко, Фото: Тоня Матвієнко

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила Григорія Чапкіса на Байковому. На пам’ятнику відомому хореографу припустилися помилки в датах.