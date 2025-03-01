Не дожила два дня до 76-летия: как выглядит могила народной артистки Украины Нины Матвиенко и от чего она умерла

Матвиенко была не только талантливой певицей, но и актрисой театра и кино

Известная певица Нина Матвиенко, которая 50 лет прожила в браке с Петром Гончаром, скончалась в 2023 году. Для ее родных и всей страны это стало тяжелой утратой, ведь Нину Матвиенко называли "душой украинской песни".

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила народной артистки Украины Нины Матвиенко и от чего она умерла. Мы узнали некоторые факты из ее жизни.

Чем запомнилась Нина Матвиенко

Советская и украинская певица Нина Матвиенко родилась 10 октября 1947 году в селе Неделище в Житомирской области. Она стала пятой из одиннадцати детей в семье, поэтому ей часто приходилось ухаживать за младшими братьями и сестрами.

С детства Нина Матвиенко увлекалась спортом и музыкой, но творческую карьеру начала лишь в 1960-х годах, когда записалась в вокальную студию при украинском народном хоре им. Г. Г. Веревки. После окончания обучения Нина стала солисткой хора и победила на Всеукраинском конкурсе "Молодые голоса", Всесоюзном телевизионном конкурсе "С песней по жизни" и других музыкальных фестивалях.

Нина Матвиенко в молодости

С 1991 года Нина Матвиенко была солисткой Национального ансамбля "Киевская камерата" и активно гастролировала по разным странам. В репертуаре артисты было много народных песен, обрядовые и песни-баллады. Самые известные из них: "Дикі гуси", "Колискова зорі", "Квітка душа" и "Чарівна скрипка".

Нина Матвиенко называли "душой украинской песни"

Певица также занималась сбором украинских фольклорных произведений и народных песен, печатала собственные стихи, а в 2003 году издала книгу "Ой, вспашу нивку широкую".

В 1988 году Нина Матвиенко стала лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко, а 2006 году указом президента Виктора Ющенко ей присвоили звание Героя Украины.

Нина Матвиенко получила звание Героя Украины

Кроме музыкальной карьеры Матвиенко развивалась как актриса, она играла как в телеспектаклях, так и кино. Среди авторских театрально-режиссерских работ Матвиенко — музыкальный спектакль "Под солнцем" (1997) и музыкально-сценическое действо "Золотой камень посеем мы" (1998).

Как выглядит могила Нины Матвиенко и от чего она умерла

Народная артистка Украины Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года, не дожив два дня до своего 76-летия. Певица умерла от онкологии, но о заболевании знало только ее близкое окружение, поэтому для поклонников это стало настоящим шоком, ведь Матвиенко всегда была энергичной и жизнерадостной.

Нина Матвиенко умерла от онкологии

В интервью программе "Слава+" зять Нины Матвиенко Арсен Мирзоян сказал, что артистка никогда не жаловалась на здоровья, она придерживалась здорового образа жизни, была на диетах. Резкое ухудшение состояние певицы стало для родных настоящим шоком.

Нина Матвиенко вместе с дочерью, внучкой и зятем

Прощание с Ниной Матвиенко проходило в киевской Национальной филармонии. Провести народную артистку в последний путь пришло много исполнителей, политиков и других публичных личностей.

Нину Матвиенко похоронили на Зверинецком кладбище, Фото: Страна

Похоронили певицу на Зверинецком кладбище в Киеве. В первую годовщину, 8 октября 2024 года, дочь Нины Матвиенко опубликовала в сети фотографию, на которой стоит вместе с двумя братьями, а также мужем и дочерьми возле могилы матери.

На могиле Нины Матвиенко установлен деревянный крест, Фото: Антикор

Видно, что на могиле установлен деревянный крест и большой портрет Нины Матвиенко. Неизвестно, будут ли родные ставить артистке памятник, но могила выглядит ухоженной и укрыта цветами.

Как выглядит могила Нины Матвиенко, фото: Тоня Матвиенко

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила Григория Чапкиса на Байковом. На памятнике известному хореографу допустили ошибку в датах.