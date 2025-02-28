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Его последняя воля не была исполнена: как выглядит могила легенды кино Рязанова и от чего он умер

Автор
Катерина Любимова
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Где похоронен Эльдар Рязанов и как выглядит его могила
Где похоронен Эльдар Рязанов и как выглядит его могила. Фото Колаж "Телеграфа"

Эльдар Рязанов создал кинокартины, которые стали шедеврами

Советский кинорежиссер Ельдар Рязанов, у которого осталась единственная дочь и три пасынка, ушел из жизни в 2015 году, но оставил после себя богатое наследие. Его кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман" и "Карнавальная ночь" стали шедеврами советской классики.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила легенды кинематографа Эльдара Рязанова и от чего он умер. Мы узнали некоторые факты из его жизни.

Чем запомнился кинорежиссер Эльдар Рязанов

Известный режиссер и сценарист Эльдар Рязанов родился в 1927 году в Самаре, но вскоре с родителями переехал в Москву, где окончил школу и ВГИК. После получения диплома Рязанов работал в документальном кино на Центральной студии, снимал сюжеты для киножурналов, а с 1955 года перешел на киностудии "Мосфильм" и поставил свой первый фильм-ревю "Весенние голоса".

Эльдар Рязанов в молодости
Эльдар Рязанов в молодости

Всесоюзную славу Эльдару Рязанову принесла кинолента "Карнавальная ночь", которая вышла на экран в 1956 году. Далее последовали и другие фильмы, которые стали популярными во всем СССР.

Фильм "Карнавальная ночь"
"Карнавальная ночь" принесла Рязанову всесоюзную славу

Также Рязанов был соавтором многих сценариев, написал несколько книг, работал ведущим "Кинопанорамы". В 1980—1984 годах Рязанов руководил мастерскими режиссёров комедийного фильма на Высших курсах сценаристов и режиссеров и снял немало авторских передач.

Как выглядит могила Эльдара Рязанова и что с ним произошло

В 2010-2011 годах Эльдар перенес операции на сердце и с тех пор часто лежал в больницах. В конце 2014 года у кинорежиссера диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения, а через год Рязанов перенес инфаркт, который, как писали СМИ, привел к отеку легких.

Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов скончался в возрасте 88 лет

Скончался советский кинорежиссер в ночь с 29 на 30 ноября в одной из больниц Москвы в возрасте 88 лет от острой сердечной недостаточности. Похоронили Эльдара Рязанова на Новодевичьем кладбище.

Вдова режиссера Эмма Абайдуллина нарушила его последнюю волю и решила похоронить его не там, где он завещал. Эльдар Рязанов хотел после смерти быть похороненным рядом со своей второй женой Ниной Скуйбиной, с которой прожил30 лет. Ее могила находится также на Новодевичьем кладбище, но на другом участке.

Эльдар Рязанов
Последнюю волю Эльдара Рязанова не исполнили, Фото: КП

В 2018 году Рязанову установили памятник. Бронзовый бюст режиссеру сделали по его известной фотографии, где он сидит на стуле.

Могила Эльдара Рязанова
Как выглядит могила Эльдара Рязанова

В 2021 году монумент внезапно изменил цвет и стал розовым. По словам скульптора Андрея Коробцова, он впервые столкнулся со столь наглядными метаморфозами.

Коробцов объяснил, что после того, как памятник отливают, его покрывают кислотой. И в зависимости от того, какая кислота, бронза может менять цвет под воздействием природных факторов, если азотная кислота, то на памятнике мог появиться зеленый окрас. А вот розовый цвет вызвал недоумение, хотя скульптор подчеркнул, что вернуть ему прежний внешний вид несложно.

Памятник на могиле Эльдара Рязанова
Памятник на могиле Эльдара Рязанова

"Телеграф" писал ранее, где похоронили актера "Бриллиантовой руки" Папанова и как выглядит могила. Тело актера обнаружили через несколько дней после смерти.

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#Кинорежиссер #Эльдар Рязанов