Его последняя воля не была исполнена: как выглядит могила легенды кино Рязанова и от чего он умер

Эльдар Рязанов создал кинокартины, которые стали шедеврами

Советский кинорежиссер Ельдар Рязанов, у которого осталась единственная дочь и три пасынка, ушел из жизни в 2015 году, но оставил после себя богатое наследие. Его кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман" и "Карнавальная ночь" стали шедеврами советской классики.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила легенды кинематографа Эльдара Рязанова и от чего он умер. Мы узнали некоторые факты из его жизни.

Чем запомнился кинорежиссер Эльдар Рязанов

Известный режиссер и сценарист Эльдар Рязанов родился в 1927 году в Самаре, но вскоре с родителями переехал в Москву, где окончил школу и ВГИК. После получения диплома Рязанов работал в документальном кино на Центральной студии, снимал сюжеты для киножурналов, а с 1955 года перешел на киностудии "Мосфильм" и поставил свой первый фильм-ревю "Весенние голоса".

Эльдар Рязанов в молодости

Всесоюзную славу Эльдару Рязанову принесла кинолента "Карнавальная ночь", которая вышла на экран в 1956 году. Далее последовали и другие фильмы, которые стали популярными во всем СССР.

"Карнавальная ночь" принесла Рязанову всесоюзную славу

Также Рязанов был соавтором многих сценариев, написал несколько книг, работал ведущим "Кинопанорамы". В 1980—1984 годах Рязанов руководил мастерскими режиссёров комедийного фильма на Высших курсах сценаристов и режиссеров и снял немало авторских передач.

Как выглядит могила Эльдара Рязанова и что с ним произошло

В 2010-2011 годах Эльдар перенес операции на сердце и с тех пор часто лежал в больницах. В конце 2014 года у кинорежиссера диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения, а через год Рязанов перенес инфаркт, который, как писали СМИ, привел к отеку легких.

Эльдар Рязанов скончался в возрасте 88 лет

Скончался советский кинорежиссер в ночь с 29 на 30 ноября в одной из больниц Москвы в возрасте 88 лет от острой сердечной недостаточности. Похоронили Эльдара Рязанова на Новодевичьем кладбище.

Вдова режиссера Эмма Абайдуллина нарушила его последнюю волю и решила похоронить его не там, где он завещал. Эльдар Рязанов хотел после смерти быть похороненным рядом со своей второй женой Ниной Скуйбиной, с которой прожил30 лет. Ее могила находится также на Новодевичьем кладбище, но на другом участке.

Последнюю волю Эльдара Рязанова не исполнили, Фото: КП

В 2018 году Рязанову установили памятник. Бронзовый бюст режиссеру сделали по его известной фотографии, где он сидит на стуле.

Как выглядит могила Эльдара Рязанова

В 2021 году монумент внезапно изменил цвет и стал розовым. По словам скульптора Андрея Коробцова, он впервые столкнулся со столь наглядными метаморфозами.

Коробцов объяснил, что после того, как памятник отливают, его покрывают кислотой. И в зависимости от того, какая кислота, бронза может менять цвет под воздействием природных факторов, если азотная кислота, то на памятнике мог появиться зеленый окрас. А вот розовый цвет вызвал недоумение, хотя скульптор подчеркнул, что вернуть ему прежний внешний вид несложно.

Памятник на могиле Эльдара Рязанова

"Телеграф" писал ранее, где похоронили актера "Бриллиантовой руки" Папанова и как выглядит могила. Тело актера обнаружили через несколько дней после смерти.