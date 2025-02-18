Умер в одиночестве и ужасающей нищете: как выглядит могила звезды "Джентльменов удачи" Муратова и что с ним произошло

На похороны советского актера пришло всего 15 человек

Советский актер Раднэр Муратов, как и его коллега Георгий Вицин, завоевали любовь миллионов зрителей благодаря комедии "Джентльмены удачи". Но, актеров давно уже нет в живых. Судьба Раднэра и вовсе сложилась печально, поскольку умер он в ужасающей нищете и одиночестве.

"Телеграф" решил выяснить, что произошло с советским актером и как сейчас выглядит его могила. Муратов ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Чем запомнился Раднэр Муратов

Актер Раднэр Муратов родился в 1928 году в татарской семье в Ленинграде. В 1946 году он окончил Казанскую спецшколу ВВС, а затем решил освоить актерское мастерство и подался во ВГИК. После получения диплома Раднэр работал в Государственном театре киноактера, а также параллельно снимался в кино.

Раднэр Муратов в молодости

Муратов никогда не играл в фильмах главную роль, но это не помешало ему получить любовь миллионов зрителей. Многие помнят его по таким кинокартинам, как "Поединок", "Золотой теленок", "12 стульев", "Не может быть!", "Афоня". Но самой известной ролью Раднэра стал Василий Алибабаевич в комедии "Джентльмены удачи".

Раднэр Муратов в фильме "Джентльмены удачи"

В 1986 году Муратов получил звание Заслуженного артиста РСФСР, но после 1987 года перестал сниматься, поскольку у него диагностировали болезнь Альцгеймера. Актер часто впадал в состояние прострации, переставал узнавать людей, а также забывать свое имя и адрес.

У Раднэра Муратова была болезнь Альцгеймера

С личной жизнью у Муратова также не сложилось. Он был женат на актрисе Елене Довлатбековой, которая в 1956 году подарила ему сына Леонида. Но через несколько лет семья распалась, поскольку актер сильно увлекся скачками.

Раднэр регулярно пропадал на ипподроме, а заработанные деньги тратил на ставки. И даже, когда выигрывал большие суммы, он делал на них новые ставки и проигрывал. Артист был одержимым этим увлечением настолько, что ни жена, ни сын не смогли на него повлиять.

От чего умер Раднэр Муратов и как выглядит его могила

Советский актер умер в одиночестве и ужасающей нищете. Чтобы сделать ставку на ипподроме, он продавал свои вещи, даже отдал последнее пальто и зимой ходил в пиджаке, пока товарищи не "скинулись" ему на новую куртку.

Муратов экономил электричество, редко включал свет, а спал на двери, снятой с петель и положенной на табуретки. Зимой он забирался в туристический спальный мешок.

Раднэр Муратов умер в нищете

Единственное, что не продавал Муратов — книги. Ими была до потолка завалена вся его квартира. Когда выживать на пенсию стало сложно, Раднэр попросился на работу в театр и его взяли на договор: он не играл в спектаклях, но получал зарплату. Но все деньги снова спускал на ипподроме.

В октябре 2004 года сотрудники милиции приняли его за бомжа и отвезли в психиатрическую больницу, поскольку актер вел себя на улице неадекватно и не мог назвать ни свое имя, ни свой адрес. Но врачи опознали актера и позвонили его сыну, который перевел актера в другую больницу.

Раднэр Муратов скончался от второго инсульта

У Муратова диагностировали острое нарушение кровообращения мозга и сосудистую деменцию. В начале декабря того же года у Раднэра случился второй инсульт, после которого актер впал в кому и умер 10 декабря 2004 года, не приходят в сознание.

На его похороны, которые прошли на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе, пришло всего 15 человек. Многие годы могила актера выглядела довольно скромно, на ней было установлено небольшое надгробие в форме плоского четырехгранника, без портрета.

Раднэр Муратов похоронен на Николо-Архангельском кладбище

Но летом 2024 года советскому актеру установили памятник в виде большой гранитной надгробной плиты. С одной стороны выгравирована фотография Раднэра Муратова в молодости, а также даты его рождения и смерти и надпись: "Заслуженный артист РСФСР".

Как выглядит могила Раднэра Муратова

На могиле Раднэра Муратова установили памятник

А с другой стороны надгробия Муратов изображен в роли Василия Алибабаевича из фильма "Джентльмены удачи", которая принесла ему огромный успех. Также там выгравированы его самые популярные цитаты.

На похороны Раднэра пришли 15 человек

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила "Шурика" Демьяненко. Актеру установили скромный памятник из гранита.