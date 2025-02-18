Помер на самоті і жахливих злиднях: як виглядає могила зірки "Джентльменів удачі" Муратова і що з ним сталося

На похорон радянського актора прийшло лише 15 осіб

Радянський актор Раднер Муратов, як і його колега Георгій Віцин, завоювали любов мільйонів глядачів завдяки комедії "Джентльмени удачі". Але, акторів давно вже немає в живих. Доля Раднера взагалі склалася сумно, оскільки помер він у жахливих злиднях і на самоті.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що сталося із радянським актором і як зараз виглядає його могила. Муратов пішов із життя у віці 76 років.

Чим запам’ятався Раднер Муратов

Актор Раднер Муратов народився 1928 року в татарській родині в Ленінграді. У 1946 році він закінчив Казанську спецшколу ВПС, а потім вирішив освоїти акторську майстерність і подався до ВДІКу. Після отримання диплома Раднер працював у Державному театрі кіноактора, а також паралельно знімався у кіно.

Раднер Муратов у молодості

Муратов ніколи не грав у фільмах головну роль, але це не завадило йому отримати любов мільйонів глядачів. Багато хто пам’ятає його за такими кінокартинами, як "Поєдинок", "Золоте теля", "12 стільців", "Не може бути!", "Афоня". Але найвідомішою роллю Раднера став Василь Алібабаєвич у комедії "Джентльмени удачі".

Раднер Муратов у фільмі "Джентльмени удачі"

В 1986 році Муратов отримав звання Заслуженого артиста РРФСР, але після 1987 перестав зніматися, оскільки у нього діагностували хворобу Альцгеймера. Актор часто впадав у стан прострації, переставав впізнавати людей, а також забувати своє ім’я та адресу.

Раднер Муратов мав хворобу Альцгеймера

З особистим життям у Муратова також не склалося. Він був одружений з актрисою Оленою Довлатбековою, яка в 1956 році подарувала йому сина Леоніда. Але через кілька років сім’я розпалася, оскільки актор дуже захопився скачками.

Раднер регулярно пропадав на іподромі, а зароблені гроші витрачав на ставки. І навіть коли вигравав великі суми, він робив на них нові ставки й програвав. Артист був одержимим цим захопленням настільки, що ні дружина, ні син не змогли на нього вплинути.

Від чого помер Раднер Муратов і як виглядає його могила

Радянський актор помер на самоті та жахливих злиднях. Щоб зробити ставку на іподромі, він продавав свої речі, навіть віддав останнє пальто і взимку ходив у піджаку, доки товариші не "скинулися" йому на нову куртку.

Муратов економив електрику, рідко включав світло, а спав на дверях, знятих з петель і покладених на табуретки. Взимку він залазив у туристичний спальний мішок.

Раднер Муратов помер у злиднях

Єдине, що не продавав Муратов, — книжки. Ними була до стелі завалена вся його квартира. Коли виживати на пенсію стало складно, Раднер попросився на роботу до театру та його взяли на договір: він не грав у спектаклях, але отримував зарплату. Але всі гроші знову спускав на іподромі.

У жовтні 2004 року працівники міліції прийняли його за безхатька і відвезли до психіатричної лікарні, оскільки актор поводився на вулиці неадекватно і не міг назвати ні свого імені, ні своєї адреси. Але лікарі впізнали актора та зателефонували його синові, який перевів актора до іншої лікарні.

Раднер Муратов помер від другого інсульту

У Муратова діагностували гостре порушення кровообігу мозку та судинну деменцію. На початку грудня того ж року у Раднера стався другий інсульт, після якого актор впав у кому і помер 10 грудня 2004 року, не приходячи до тями.

На його похорон, який пройшов на Миколо-Архангельському цвинтарі в Балашихі, прийшло лише 15 осіб. Багато років могила актора виглядала досить скромно, на ній було встановлено невеликий надгробок у формі плоского чотиригранника без портрета.

Раднера Муратова поховано на Миколо-Архангельському цвинтарі

Але влітку 2024 радянському актору встановили пам’ятник у вигляді великої гранітної надгробної плити. З одного боку вигравірована фотографія Раднера Муратова в молодості, а також дати його народження та смерті та напис: "Заслужений артист РРФСР".

Як виглядає могила Раднера Муратова

На могилі Раднера Муратова встановили пам’ятник

А з іншого боку надгробка Муратова зображено в ролі Василя Алібабаєвича з фільму "Джентльмени удачі", яка принесла йому величезний успіх. Також там вигравіровані його найпопулярніші цитати.

На похорон Раднера прийшли 15 людей

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила "Шурика" Дем’яненка. Актору встановили скромний пам’ятник із граніту.