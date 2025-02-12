Бронзова статуя у повний зріст із золотими журавлями: як виглядає могила легенди радянських фільмів Баталова

Баталов входив до числа акторів, які підтримали анексію Криму

Відомий російський актор Олексій Баталов, який став легендою радянських фільмів, помер на 89-му році життя. Через два роки після смерті на його могилі встановили незвичайний і дорогий пам’ятник, який розташований на центральній алеї та виділяється на тлі інших.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила народного артиста СРСР. Ми дізналися, від чого помер Олексій Баталов та що відомо про його життя.

Як Олексій Баталов став відомим

Російський актор Олексій Баталов народився 20 листопада 1928 року у місті Володимирі у театральній сім’ї, тому з раннього дитинства він мріяв стати актором. У шкільні роки Олексій був захоплений мистецтвом, у вільний час складав вірші та малював картини.

Вперше на сцену він вийшов під час війни, коли був у евакуації у Бугульмі, де його мати організувала свій театр. У 1950 Баталов закінчив Школу-студію МХАТ, потім став актором Центрального театру Радянської Армії, де проходив термінову службу.

Олексій Баталов у молодості

Олексій Баталов поступово розвивав кар’єру, грав на сцені МХАТу, був актором кіностудії "Ленфільм" та його дебютним фільмом стала художня кінострічка "Зоя". Найбільше глядачам він запам’ятався за фільмами "Летять журавлі", "Живий труп", "Зірка чарівного щастя", "Москва сльозам не вірить".

Олексій Баталов у фільмі "Москва сльозам не вірить"

З 2007 по 2013 рік Баталов був президентом Російської академії кінематографічних мистецтв "Ніка", а також активно брав участь у роботі Міжнародного фонду "Світ мистецтва".

Олексій Баталов був зіркою радянських фільмів

Щодо громадської позиції, то актор у 2014 році увійшов до списку тих осіб, які підтримали анексію Криму Росією. Баталов заявив, що "це дуже потрібний шматочок рідної землі, дорогоцінний. І дякую за це одній людині, якій ми зобов’язані цим — він абсолютний молодець".

Від чого помер Олексій Баталов і як виглядає його могила

Легенда радянських фільмів Олексій Баталов пішов із життя у 2017 році. У нього були проблеми з судинами, через які він страждав на головний біль. Під час чергового загострення хвороби актор упав та зламав шийку стегна правої ноги.

Зірку фільму "Летять журавлі" доправили до лікарні, провели йому операцію, після якої він перебував у медичній установі п’ять місяців, аж до смерті. Помер Баталов уві сні.

Олексій Баталов помер уві сні на 89-му році життя

Його поховали на Преображенському цвинтарі на центральній алеї. Через два роки йому встановили шикарний та дорогий пам’ятник, який виділяється на тлі інших. Могилу Олексія Баталова прикрашає його бронзова статуя у повний зріст, де його зображено в солдатській шинелі, в оточені летючих золотих журавлів.

Як виглядає могила Олексія Баталова

На створення цієї скульптури творців монумента навіяв образ Баталова у фільмі "Летять журавлі", який став легендарним та прославив його як актора. Встановлення пам’ятника коштувало 3,5 мільйона рублів (близько 1,26 млн гривень).

Олексію Баталову встановили бронззовий пам’ятник у весь зріст

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила легендарного актора СРСР Михайла Пуговкіна. Йому встановили незвичайний пам’ятник у вигляді кінострічки.