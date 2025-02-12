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Бронзовая статуя в полный рост с золотыми журавлями: как выглядит могила легенды советских фильмов Баталова

Автор
Катерина Любимова
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От чего умер Алексей Баталов и как выглядит его могила
От чего умер Алексей Баталов и как выглядит его могила. Фото Колаж "Телеграфа"

Баталов входил в число актеров, которые поддержали аннексию Крыма

Известный российский актер Алексей Баталов, который стал легендой советских фильмов, скончался на 89-м году жизни. Спустя два года после смерти на его могиле установили необычный и дорогой памятник, который расположен на центральной алее и выделяется на фоне других.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила народного артиста СССР. Мы узнали, от чего умер Алексей Баталов и что известно о его жизни.

Чем прославился Алексей Баталов

Известный актер Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года в городе Владимире в театральной семье, поэтому с раннего детства он мечтал стать актером. В школьные годы Алексей был вовлечен искусством, в свободное время сочинял стихи и рисовал картины.

Впервые на сцену он вышел во время войны, когда был в эвакуации в Бугульме, где его мама организовала свой театр. В 1950 году Баталов окончил Школу-студию МХАТ, затем стал актером Центрального театра Советской Армии, где проходил срочную службу.

Алексей Баталов в молодости
Алексей Баталов в молодости

Алексей Баталов постепенно развивал карьеру, играл на сцене МХАТа, был актером киностудии "Ленфильм" и его дебютным фильмом стала художественная кинолента "Зоя". Больше всего зрителям он запомнился по фильмам "Летят журавли", "Живой труп", "Звезда пленительного счастья", "Москва слезам не верит".

Алексей Баталов в фильме "Москва слезам не верит"
Алексей Баталов в фильме "Москва слезам не верит"

С 2007 по 2013 год Баталов был президентом Российской академии кинематографических искусств "Ника", а также он активно принимал участие в работе Международного фонда "Мир искусства".

Алексей Баталов
Алексей Баталов был звездой советских фильмов

Что касается общественной позиции, то актер в 2014 году вошел в список тех личностей, которые поддержали аннексию Крыма Россией. Баталов заявил, что "это очень нужный кусочек родной земли, драгоценно нужный. И спасибо за это одному человеку, которому мы обязаны этим — он абсолютный молодец".

От чего умер Алексей Баталов и как выглядит его могила

Легенда советских фильмов Алексей Баталов ушел из жизни в 2017 году. У него были проблемы с сосудами, из-за которых он страдал головными болями. Во время очередного обострения болезни актер упал и сломал шейку бедра правой ноги.

Звезду фильма "Летят журавли" доставили в больницу, провели ему операцию, после которой он находился в медицинском учреждении пять месяцев, вплоть до своей кончины. Умер Баталов во сне.

Алексей Баталов
Алексей Баталов умер во сне на 89-м году жизни

Его похоронили на Преображенском кладбище на центральной алее. Спустя два года ему установили шикарный и дорогой памятник, который выделяется на фоне других. Могилу Алексея Баталова украшает его бронзовая статуя в полный рост, где он изображен в солдатской шинели, запрокинув голову, устремившись взглядом ввысь, а вокруг него пролетают золотые журавли.

Алексей Баталов
Как выглядит могила Алексея Баталова

На создание этой скульптуры создателей монумента навеял образ Баталова в фильме "Летят журавли", который стал легендарным и прославил его как актера. Установка памятника обошлась в 3,5 миллиона рублей (около 1,26 млн гривен).

Могила Алексея Баталова
Алексею Баталову установили бронзовый памятник во весь рост

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила легендарного актера СССР Михаила Пуговкина. Ему установили необычный памятник в виде киноленты.

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