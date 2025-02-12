Бронзовая статуя в полный рост с золотыми журавлями: как выглядит могила легенды советских фильмов Баталова

Баталов входил в число актеров, которые поддержали аннексию Крыма

Известный российский актер Алексей Баталов, который стал легендой советских фильмов, скончался на 89-м году жизни. Спустя два года после смерти на его могиле установили необычный и дорогой памятник, который расположен на центральной алее и выделяется на фоне других.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила народного артиста СССР. Мы узнали, от чего умер Алексей Баталов и что известно о его жизни.

Чем прославился Алексей Баталов

Известный актер Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года в городе Владимире в театральной семье, поэтому с раннего детства он мечтал стать актером. В школьные годы Алексей был вовлечен искусством, в свободное время сочинял стихи и рисовал картины.

Впервые на сцену он вышел во время войны, когда был в эвакуации в Бугульме, где его мама организовала свой театр. В 1950 году Баталов окончил Школу-студию МХАТ, затем стал актером Центрального театра Советской Армии, где проходил срочную службу.

Алексей Баталов в молодости

Алексей Баталов постепенно развивал карьеру, играл на сцене МХАТа, был актером киностудии "Ленфильм" и его дебютным фильмом стала художественная кинолента "Зоя". Больше всего зрителям он запомнился по фильмам "Летят журавли", "Живой труп", "Звезда пленительного счастья", "Москва слезам не верит".

Алексей Баталов в фильме "Москва слезам не верит"

С 2007 по 2013 год Баталов был президентом Российской академии кинематографических искусств "Ника", а также он активно принимал участие в работе Международного фонда "Мир искусства".

Алексей Баталов был звездой советских фильмов

Что касается общественной позиции, то актер в 2014 году вошел в список тех личностей, которые поддержали аннексию Крыма Россией. Баталов заявил, что "это очень нужный кусочек родной земли, драгоценно нужный. И спасибо за это одному человеку, которому мы обязаны этим — он абсолютный молодец".

От чего умер Алексей Баталов и как выглядит его могила

Легенда советских фильмов Алексей Баталов ушел из жизни в 2017 году. У него были проблемы с сосудами, из-за которых он страдал головными болями. Во время очередного обострения болезни актер упал и сломал шейку бедра правой ноги.

Звезду фильма "Летят журавли" доставили в больницу, провели ему операцию, после которой он находился в медицинском учреждении пять месяцев, вплоть до своей кончины. Умер Баталов во сне.

Алексей Баталов умер во сне на 89-м году жизни

Его похоронили на Преображенском кладбище на центральной алее. Спустя два года ему установили шикарный и дорогой памятник, который выделяется на фоне других. Могилу Алексея Баталова украшает его бронзовая статуя в полный рост, где он изображен в солдатской шинели, запрокинув голову, устремившись взглядом ввысь, а вокруг него пролетают золотые журавли.

Как выглядит могила Алексея Баталова

На создание этой скульптуры создателей монумента навеял образ Баталова в фильме "Летят журавли", который стал легендарным и прославил его как актера. Установка памятника обошлась в 3,5 миллиона рублей (около 1,26 млн гривен).

Алексею Баталову установили бронзовый памятник во весь рост

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила легендарного актера СССР Михаила Пуговкина. Ему установили необычный памятник в виде киноленты.