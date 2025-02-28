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Його остання воля не була виконана: як виглядає могила легенди кіно Рязанова і від чого він помер

Автор
Катерина Любимова
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Де поховано Ельдара Рязанова і як виглядає його могила
Де поховано Ельдара Рязанова і як виглядає його могила. Фото Колаж "Телеграфа"

Ельдар Рязанов створив кінокартини, які стали шедеврами

Радянський кінорежисер Ельдар Рязанов, у якого залишилася єдина дочка і три пасинки, пішов із життя у 2015 році, але залишив після себе багату спадщину. Його кінокартини "Іронія долі, або З легким паром", "Службовий роман" та "Карнавальна ніч" стали шедеврами радянської класики.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила легенди кінематографа Ельдара Рязанова і від чого він помер. Ми дізналися деякі факти з його життя.

Чим запам’ятався кінорежисер Ельдар Рязанов

Відомий режисер і сценарист Ельдар Рязанов народився 1927 року в Самарі, але невдовзі з батьками переїхав до Москви, де закінчив школу та ВДІК. Після отримання диплома Рязанов працював у документальному кіно на Центральній студії, знімав сюжети для кіножурналів, а з 1955 року перейшов на кіностудії "Мосфільм" та поставив свій перший фільм-ревю "Весняні голоси".

Ельдар Рязанов у молодості
Ельдар Рязанов у молодості

Всесоюзну славу Ельдару Рязанову принесла кінострічка "Карнавальна ніч", яка вийшла на екран 1956 року. Далі були й інші фільми, які стали популярними у всьому СРСР.

Фільм "Карнавальна ніч"
"Карнавальна ніч" принесла Рязанову всесоюзну славу

Також Рязанов був співавтором багатьох сценаріїв, написав кілька книг, працював ведучим "Кінопанорами". У 1980—1984 роках Рязанов керував майстернями режисерів комедійного фільму на Вищих курсах сценаристів та режисерів та зняв чимало авторських передач.

Як виглядає могила Ельдара Рязанова і що сталося з ним

У 2010-2011 роках Ельдар переніс операції на серці й з того часу часто лежав у лікарнях. Наприкінці 2014 року кінорежисера діагностували гостре порушення мозкового кровообігу, а через рік Рязанов переніс інфаркт, який, як писали ЗМІ, призвів до набряку легенів.

Ельдар Рязанов
Ельдар Рязанов помер у віці 88 років

Помер радянський кінорежисер у ніч із 29 на 30 листопада в одній із лікарень Москви у віці 88 років від гострої серцевої недостатності. Поховали Ельдара Рязанова на Новодівичому цвинтарі.

Вдова режисера Емма Абайдулліна порушила його останню волю і вирішила поховати його не там, де він заповів. Ельдар Рязанов хотів після смерті бути похованим поруч зі своєю другою дружиною Ніною Скуйбіною, з якою прожив 30 років. Її могила знаходиться також на Новодівичому цвинтарі, але на іншій ділянці.

Ельдар Рязанов
Останню волю Ельдара Рязанова не виконали, Фото: КП

У 2018 році Рязанову встановили пам’ятник. Бронзове погруддя режисеру зробили за його відомою фотографією, де він сидить на стільці.

Могила Ельдара Рязанова
Як виглядає могила Ельдара Рязанова

У 2021 році монумент раптово змінив колір і став рожевим. За словами скульптора Андрія Коробцова, він уперше зіткнувся з такими наочними метаморфозами.

Коробцов пояснив, що після того, як пам’ятник відливають, його покривають кислотою. І залежно від того, яка кислота, бронза може змінювати колір під впливом природних факторів, якщо азотна кислота, то на пам’ятнику могло з’явитися зелене забарвлення. А ось рожевий колір викликав подив, хоча скульптор наголосив, що повернути йому колишній зовнішній вигляд нескладно.

Пам’ятник на могилі Ельдара Рязанова
Пам’ятник на могилі Ельдара Рязанова

"Телеграф" писав раніше, де поховали актора "Діамантової руки" Папанова і як виглядає могила. Тіло актора виявили за кілька днів після смерті.

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#Кінорежисер #Ельдар Рязанов