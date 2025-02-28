Його остання воля не була виконана: як виглядає могила легенди кіно Рязанова і від чого він помер

Ельдар Рязанов створив кінокартини, які стали шедеврами

Радянський кінорежисер Ельдар Рязанов, у якого залишилася єдина дочка і три пасинки, пішов із життя у 2015 році, але залишив після себе багату спадщину. Його кінокартини "Іронія долі, або З легким паром", "Службовий роман" та "Карнавальна ніч" стали шедеврами радянської класики.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила легенди кінематографа Ельдара Рязанова і від чого він помер. Ми дізналися деякі факти з його життя.

Чим запам’ятався кінорежисер Ельдар Рязанов

Відомий режисер і сценарист Ельдар Рязанов народився 1927 року в Самарі, але невдовзі з батьками переїхав до Москви, де закінчив школу та ВДІК. Після отримання диплома Рязанов працював у документальному кіно на Центральній студії, знімав сюжети для кіножурналів, а з 1955 року перейшов на кіностудії "Мосфільм" та поставив свій перший фільм-ревю "Весняні голоси".

Ельдар Рязанов у молодості

Всесоюзну славу Ельдару Рязанову принесла кінострічка "Карнавальна ніч", яка вийшла на екран 1956 року. Далі були й інші фільми, які стали популярними у всьому СРСР.

"Карнавальна ніч" принесла Рязанову всесоюзну славу

Також Рязанов був співавтором багатьох сценаріїв, написав кілька книг, працював ведучим "Кінопанорами". У 1980—1984 роках Рязанов керував майстернями режисерів комедійного фільму на Вищих курсах сценаристів та режисерів та зняв чимало авторських передач.

Як виглядає могила Ельдара Рязанова і що сталося з ним

У 2010-2011 роках Ельдар переніс операції на серці й з того часу часто лежав у лікарнях. Наприкінці 2014 року кінорежисера діагностували гостре порушення мозкового кровообігу, а через рік Рязанов переніс інфаркт, який, як писали ЗМІ, призвів до набряку легенів.

Ельдар Рязанов помер у віці 88 років

Помер радянський кінорежисер у ніч із 29 на 30 листопада в одній із лікарень Москви у віці 88 років від гострої серцевої недостатності. Поховали Ельдара Рязанова на Новодівичому цвинтарі.

Вдова режисера Емма Абайдулліна порушила його останню волю і вирішила поховати його не там, де він заповів. Ельдар Рязанов хотів після смерті бути похованим поруч зі своєю другою дружиною Ніною Скуйбіною, з якою прожив 30 років. Її могила знаходиться також на Новодівичому цвинтарі, але на іншій ділянці.

Останню волю Ельдара Рязанова не виконали, Фото: КП

У 2018 році Рязанову встановили пам’ятник. Бронзове погруддя режисеру зробили за його відомою фотографією, де він сидить на стільці.

Як виглядає могила Ельдара Рязанова

У 2021 році монумент раптово змінив колір і став рожевим. За словами скульптора Андрія Коробцова, він уперше зіткнувся з такими наочними метаморфозами.

Коробцов пояснив, що після того, як пам’ятник відливають, його покривають кислотою. І залежно від того, яка кислота, бронза може змінювати колір під впливом природних факторів, якщо азотна кислота, то на пам’ятнику могло з’явитися зелене забарвлення. А ось рожевий колір викликав подив, хоча скульптор наголосив, що повернути йому колишній зовнішній вигляд нескладно.

Пам’ятник на могилі Ельдара Рязанова

"Телеграф" писав раніше, де поховали актора "Діамантової руки" Папанова і як виглядає могила. Тіло актора виявили за кілька днів після смерті.