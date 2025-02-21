Загинув у 40 років від бандитської кулі: як виглядає могила "короля російського шансону" Михайла Круга і за що його вбили

На могилі шансоньє встановили пам’ятник із архітектурними особливостями

Відомий виконавець Михайло Круг, якого називають "королем російського шансону", пішов із життя у 2002 році. Артист не зміг оговтатися після тяжкого поранення, яке отримав у власному будинку.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що сталося з легендарним шансоньє і як виглядає його могила. Михайла Круга вбили на 41-му році життя.

Чим відомий Михайло Круг

Відомий шансон-виконавець Михайло Круг (справжнє прізвище — Воробйов) народився 1962 року в Калініні (Тверська область, РФ) і з дитинства любив музику. Він навчався у музичній школі за класом баяна, але потім покинув її, захопившись більше спортом.

Але в юності навчився грати на гітарі, писав вірші й став наслідувати свого кумира Володимира Висоцького. У 1987 році Михайло вступив до інституту та взяв участь у конкурсі авторської пісні, де посів перше місце з композицією "Про Афганістан".

Михайло Круг у молодості

Артист почав активно розвиватися у музичному напрямі, взяв собі псевдонім Михайло Круг та у 1989 році записав свій перший альбом "Тверські вулиці". Співак виконував пісні в жанрі "російський шансон" і став одним із найпопулярніших його представників. Шанувальники почали називати його "королем російського шансону", адже його хіти миттєво ставали популярними. Найвідомішою піснею Михайла Круга є "Володимирський централ".

Михайла Круга називають "королем російського шансону"

Хто вбив Михайла Круга і як виглядає його могила

Легендарного шансоньє було вбито в ніч на 1 липня 2002 року. До нього в будинок, в якому, крім артиста, знаходилася його дружина, теща і діти, увірвалися зловмисники. Дружині Ірині вдалося втекти до сусідів, троє дітей не постраждали, бо навіть не знали, що до хати проникли бандити.

Дружина Кола та його молодший син

А ось Михайло Круг отримав два вогнепальні поранення і знепритомнів. Коли він прийшов до тями, то зміг дійти до сусіда Вадима Русакова, який відвіз його до лікарні, бо "швидка" не захотіла виїжджати на місце злочину без міліції. Попри зусилля лікарів, шансоньє помер у віці 40 років.

Михайла Круга було вбито внаслідок нападу бандитів

Початковою версією вбивства вважали пограбування, оскільки Круг мав отримати гонорар за вихід свого нового альбому. А за іншою версією артист став жертвою спланованого чи замовного вбивства.

Пізніше слідство встановило, що Михайла Круга було вбито членами банди "Тверські вовки", а саме Дмитром Веселовим. Вбивство співака не входило до планів бандитів, вони були відправлені до його будинку кримінальним авторитетом О. Костенко на прізвисько "Лом", щоб інсценувати пограбування. Річ у тому, що Михайло Круг відмовився платити гроші кримінальному босу.

Зловмисників було затримано, вони займалися замовними вбивствами з 2002 по 2006 роки. Усі учасники банди відбувають довічні терміни за серії вбивств.

Михайла Круга поховали на Дмитрово-Черкаському цвинтарі, розташованому у Калінінському районі Тверської області. На його могилі встановили пам’ятник з архітектурними особливостями.

Михайло Круг похований у Тверській області

Монумент шансоньє зробили із чорного граніту у вигляді хреста, а знизу додали вертикальну плиту круглої форми із зображенням Михайла. Поруч встановлено об’ємний напис: "Круг". Могила виконавця постійно прикрашена квітами.

Як виглядає могила Михайла Круга

"Телеграф" писав раніше, як зараз виглядає могила легендарного актора СРСР Олега Єфремова. Він був не лише зіркою радянських фільмів, а й впливовим театральним режисером.