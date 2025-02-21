Погиб в 40 лет от бандитской пули: как выглядит могила "короля русского шансона" Михаила Круга и за что его убили

На могиле шансонье установили памятник с архитектурными особенностями

Известный исполнитель Михаил Круг, которого называют "королем русского шансона", ушел из жизни в 2002 году. Артист не смог оправиться после тяжелого ранения, которое получил в собственном доме.

"Телеграф" решил выяснить, что произошло с легендарным шансонье и как выглядит его могила. Михаила Круга убили на 41-м году жизни.

Чем известен Михаил Круг

Известный шансон-исполнитель Михаил Круг (настоящая фамилия — Воробьев) родился в 1962 году в Калинине (Тверская область, РФ) и с детства любил музыку. Он учился в музыкальной школе по классу баяна, но потом бросил ее, увлекшись больше спортом.

Но в юности научился играть на гитаре, писал стихи и стал подражать своему кумиру Владимиру Высоцкому. В 1987 году Михаил поступил в институт и принял участие в конкурсе авторской песни, где занял первое место с композицией "Про Афганистан".

Михаил Круг в молодости

Артист начал активно развиваться в музыкальном направлении, взял себе псевдоним Михаил Круг и в 1989 году записал свой первый альбом "Тверские улицы". Певец исполнял песни в жанре "русский шансон" и стал один из самых популярных его представителей. Поклонники стали называть его "королем русского шансона", ведь его хиты мгновенно становились популярными. Самой известной песней Михаила Круга является "Владимирский централ".

Михаила Круга называют "королем русского шансона"

Кто убил Михаила Круга и как выглядит его могила

Легендарный шансонье был убит в ночь на 1 июля 2002 года. К нему в дом, в котором помимо артиста находилась его супруга, теща и дети, ворвались злоумышленники. Жене Ирине удалось убежать к соседям, трое детей не пострадали, поскольку даже не знали, что в дом проникли бандиты.

Жена Круга и его младший сын

А вот Михаил Круг получил два огнестрельных ранения и потерял сознание. Когда он пришел в себя, то смог дойти до соседа Вадима Русакова, который отвез его в больницу, потому что "скорая" не захотела выезжать на место преступления без милиции. Несмотря на усилия врачей, шансонье скончался в возрасте 40 лет.

Михаил Круг был убит в результате нападения бандитов

Первоначальной версией убийства считали ограбление, поскольку Круг должен был получить гонорар за выход своего нового альбома. А по другой версии артист стал жертвой спланированного или заказного убийства.

Позже следствие установило, что Михаил Круг был убит членами банды "Тверские волки", а именно Дмитрием Веселовым. Убийство певца не входило в планы бандитов, они были отправлены в его дом криминальным авторитетом А. Костенко по кличке "Лом", чтобы инсценировать ограбление. Дело было в том, что Михаил Круг отказался платить деньги криминальному боссу.

Злоумышленники были задержаны, они занимались заказными убийствами с 2002 года по 2006. Все участники банды отбывают пожизненные сроки за серии убийств.

Михаила Круга похоронили на Дмитрово-Черкасском кладбище, расположенном в Калининском районе Тверской области. На его могиле установили памятник с архитектурными особенностями.

Михаил Круг похоронен в Тверской области

Монумент шансонье сделали из черного гранита в виде креста, а снизу добавили вертикальную плиту круглой формы с изображением Михаила. Рядом установлена объемная надпись: "Круг". Могила исполнителя постоянно украшена цветами.

Как выглядит могила Михаила Круга

"Телеграф" писал ранее, как сейчас выглядит могила легендарного актера СССР Олега Ефремова. Он был не только звездой советских фильмов, но и влиятельным театральным режиссером.