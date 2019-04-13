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Любителям шашлыков: вдыхание дыма от костра не менее опасно для здоровья, чем курение

Любителям шашлыков: вдыхание дыма от костра не менее опасно для здоровья, чем курение
22:25 Сб, 13 Апрель 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Дым от костра может стать причиной пневмонии, астмы, туберкулеза, а также онкологии.

К такому выводу пришли ученые из Китая и Великобритании. Результаты многолетней работы опубликовало издание ATS Journals.

Согласно полученным данным, у некурящих жителей Китая, возраст которых 30-79 лет, в начале эксперимента признаки раковых заболеваний отсутствовали.

Однако в последующие 9 лет 20 тысяч человек умерли от онкологии и других заболеваний легких либо же оказались в больнице. При этом добровольцы регулярно ели пищу, приготовленную на огне либо в печи.

Авторы исследования отметили: люди, которые готовили еду на открытом огне, на 54% чаще умирали от заболеваний легких, чем те, кто пользовался плитами. Наиболее вредным является приготовление пищи на огне с использованием дров. В этом случае риск появления опасных заболеваний легких увеличивается на 37%.

Ученые: некоторые пищевые добавки могут вызывать рак

Эксперты из Китая отмечают: даже недлительное взаимодействие с дымом повышает содержание в организме вредных веществ, а также вероятность заболеть раком легких, кожи или мочевого пузыря.

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Советы, Туберкулез, Онкология, Астма, Дым, Пневмония, Костер.
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