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Воскресенье, 14.04.2019
Полезные увлечения и хобби, избавляющие от стресса
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Полезные увлечения и хобби, избавляющие от стресса

Стресс – защитная реакция организма на неблагоприятные внешние факторы. Чувствуя сильное переутомление, напряжение, неудовлетворение, большинство людей начинают искать помощи у специалистов. Как правило, те советуют отдохнуть и расслабиться. Каждый человек понимает это по-своему. Кто-то садится в уютное кресло, заворачивается в любимый плед и размышляет о "высоких материях", а кто-то уходит с головой в увлечения, которые приносят радость и успокоение. Если вы не знаете, чему отдать предпочтение, предлагаем ознакомиться с разновидностями хобби, являющимися признанными антистрессами.
miridei.com
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Стресс, Как избавиться от стресса, Профилактика нервной системы, Полезные хобби.
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