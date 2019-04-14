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Полезные увлечения и хобби, избавляющие от стресса
Стресс – защитная реакция организма на неблагоприятные внешние факторы. Чувствуя сильное переутомление, напряжение, неудовлетворение, большинство людей начинают искать помощи у специалистов. Как правило, те советуют отдохнуть и расслабиться. Каждый человек понимает это по-своему. Кто-то садится в уютное кресло, заворачивается в любимый плед и размышляет о "высоких материях", а кто-то уходит с головой в увлечения, которые приносят радость и успокоение. Если вы не знаете, чему отдать предпочтение, предлагаем ознакомиться с разновидностями хобби, являющимися признанными антистрессами.
Кладбище персонажей из "Игры престолов" в Австралии (Фото)
"Второе дыхание" базового гардероба: стильный образ Иванки Трамп
Странные и веселые азиаты, заставляющие нас смеятся и недоумевать
Жизненные комиксы о неловких ситуациях, которые случались с каждым из нас
Шторм и море: Невероятные пейзажи водной стихии Матье Риврина (Фото)
Уморительные совпадения, которые скрашивают нашу обыденную жизнь
Вырубка леса: К чему привело бездумное уничтожения легких нашей планеты
Они делают мир ярче: Прикольные фотобомбы с животными
Привлекательный Таллин: Причины, по которым вы обязаны посетить культурный центр Эстонии
Свежая прикольная котоматрица, которая поднимет настроение
Скульптуры из еды: Как можно использовать овощи и фрукты для творческого выражения (Фото)
Актеры "Игры престолов" - что о них известно
А мне в кайф: Пофигисты, которым плевать на обстоятельства
Самые дорогие атрибуты одежды, проданные на аукционе (Фото)
Забавные снимки из серии "Почти получилось"
Известные мужчины, которые сделали секс смыслом своей жизни
Песик из ада: Брюссельский гриффон покоряет Instagram (Фото)
Маникюр 2019: Изумительный французский маникюр для выпускного (Фото)
Нелепые интерьеры, которые выдают дурной вкус хозяина
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Тяжела работа: Когда решили немного подремать на рабочем месте
Сомнительное удовольствие: Страны, которые не безопасны для жизни (Фото)
Вы будете смеяться: веселые демотиваторы для хорошего настроения
Экодом в вакууме: Уютный и экологичный домик в Норвегии (Фото)
Смех продлевает жизнь: забавные комментарии из соцсетей