Стало известно, кому необходимо употребление свежего чеснока

Новости шоу бизнеса: Ученые заявили, что снижение когнитивных способностей с возрастом связано с утратой разнообразия кишечной микробиоты.

Противостоять ухудшению когнитивных способностей, типичному для пожилых людей, помогает употребление свежего чеснока. Данный эффект связан с его свойством улучшать кишечную микрофлору.

О том, что употребление свежего чеснока позитивно действует на когнитивную функцию пожилых людей, — об этом заявили ученые Луисвиллского университета (США). Результаты их исследования презентовались на ежегодном собрании Американского физиологического общества, сообщат Eurekalert.

Чеснок улучшает состояние кишечной микрофлоры, что благотворно сказывается и на когнитивном здоровье, столь уязвимом у пожилых людей.

"Возрастным изменениям мозга и проблемам с памятью помогает противостоять свежий чеснок. Он содержит соединения аллил сульфиды, которые способствуют оздоровлению микрофлоры кишечника и, как следствие, улучшению когнитивных способностей у пожилых", — сказал, в частности, соавтор проекта доктор Джиортимий Бехер.

В эффекте чесночных аллил сульфидов специалисты убедились, экспериментируя с пожилыми мышами (им было по 56-69 лет в пересчете на человеческие годы жизни). Исследователи воочию наблюдали за тем, как пожилые мыши, получавшие соединения чеснока, демонстрировали при проведении тестов более высокие показатели долговременной, кратковременной и пространственной памяти, чем их ровесники, не получавшие чесночную добавку.

Авторы исследования обнаружили, что благодаря свежему чесноку у пожилых мышей увеличилась экспрессия генов NDNF, оцениваемая специалистами как "нейротрофический фактор мозга, отвечающий за его питание". При снижении когнитивных функций в пожилом возрасте производство данных генов падает.