Врачи рассказали, как именно витамин D укрепляет здоровье

Новости шоу бизнеса: Эксперты из Италии рассказали о некоторых наиболее ценных свойствах витамина D.

У этого витамина множество полезных свойств для здоровья.

Способствует потере лишнего веса. Согласно одному из исследований, опубликованных журналом British Journal of Nutrition, употребление продуктов питания, содержащих витамин D, помогает людям худеть. Это малоизвестные полезные свойства витамина, в отличие от его влияния на здоровье костей.

Уменьшает уровень депрессии. Витамин D играет значительную роль в регулировании нашего настроения и уменьшении депрессивных симптомов. Таковы результаты масштабного по объемам клинического исследования, опубликованные в Journal of Internal Medicine.

Снижает риск сердечной недостаточности. «Солнечный» витамин действительно уменьшает процесс рубцевания сердечной ткани, который приводит к смертельно опасной сердечной недостаточности. Это еще одна важная причина для того, чтобы следить за показателями данного витамина.

Предотвращает утрату плотности костей. Витамин D критически важен для регулирования кальция и сохранения уровня фосфора в организме. Два этих минерала отвечают за минеральную плотность костей. Чем ниже данный показатель, тем выше риск переломов и остеопороза.