Скачать
Понедельник, 15.04.2019
Зеленский не придет сегодня на дебаты с Порошенко: названа причина
Зеленский не придет сегодня на дебаты с Порошенко: названа причина
Убийство ювелира Киселева раскрыто, есть задержанные
Убийство ювелира Киселева раскрыто, есть задержанные
Уотфорд - Арсенал: где смотреть и прогноз на матч 15 апреля
Уотфорд - Арсенал: где смотреть и прогноз на матч 15 апреля
Алена Шоптенко поделилась трогательной семейной фотографией
Алена Шоптенко поделилась трогательной семейной фотографией

Врачи рассказали, как именно витамин D укрепляет здоровье

Врачи рассказали, как именно витамин D укрепляет здоровье
16:04 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Эксперты из Италии рассказали о некоторых наиболее ценных свойствах витамина D.

У этого витамина множество полезных свойств для здоровья. 

Способствует потере лишнего веса. Согласно одному из исследований, опубликованных журналом British Journal of Nutrition, употребление продуктов питания, содержащих витамин D, помогает людям худеть. Это малоизвестные полезные свойства витамина, в отличие от его влияния на здоровье костей.

Уменьшает уровень депрессии. Витамин D играет значительную роль в регулировании нашего настроения и уменьшении депрессивных симптомов. Таковы результаты масштабного по объемам клинического исследования, опубликованные в Journal of Internal Medicine.

Снижает риск сердечной недостаточности. «Солнечный» витамин действительно уменьшает процесс рубцевания сердечной ткани, который приводит к смертельно опасной сердечной недостаточности. Это еще одна важная причина для того, чтобы следить за показателями данного витамина.

Ученые: некоторые пищевые добавки могут вызывать рак

Предотвращает утрату плотности костей. Витамин D критически важен для регулирования кальция и сохранения уровня фосфора в организме. Два этих минерала отвечают за минеральную плотность костей. Чем ниже данный показатель, тем выше риск переломов и остеопороза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Витамины, Витамин Д, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 15 апреля – День святого Тита (Ледолома)
02 Заморозки и дожди: синоптики рассказали, когда придет потепление
03 Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
04 Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Сергей Притула впервые откровенно заговорил о разводе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выходные в апреле и мае: сколько дней будут отдыхать украинцы
Выходные в апреле и мае: сколько дней будем отдыхать
На Украину надвигаются сильные заморозки
На Украину надвигаются сильные заморозки
ЕС утвердил скандальную реформу законодательства об авторских правах
ЕС утвердил скандальную реформу об авторских правах
Это волнует всех: 10 вопросов к последнему сезону &quot;Игры престолов&quot;
Это волнует всех: 10 вопросов к последнему сезону "Игры престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь