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Названо защиту от пота без вреда для здоровья

Названо защиту от пота без вреда для здоровья
14:46 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем популярные дезодоранты.

Раствор с окисью цинка может эффективнее справляться с потом и запахом, чем современные дезодоранты – это подтвердилось экспериментально.

В Дании специалисты госпиталя Биспеберга в Копенгагене обнаружили простую альтернативу всем современным дезодорантам.

Специалисты напоминают: как таковой человеческий пот не имеет запаха, а свой специфический "аромат" приобретает из-за микробов, обитающих на человеческой коже. Многие современные дезодоранты содержат компоненты, уничтожающие микробы, но в результате такого уничтожения состав микрофлоры кожи в подмышках меняется, а это небезопасно, так как повышает риск воспаления.

Во время эксперимента с участием 30 человек добровольцам, которые не пользовались дезодорантами на протяжении трех недель, подмышки обрабатывались раствором с окисью цинка. Его выбор был не случаен. До этого в своих опытах ученые случайно обнаружили, что оксид цинка эффективно уничтожает колонии бактерий Staphylococcus и Corynebacterium, а также ликвидирует воспаление.

Назван напиток, помогающий избавиться от лишних кг

Раствор с окисью цинка в последнее время рассматриваться как средство дезинфекции открытых ран и хирургических швов. В эксперименте ученых раствор намного эффективнее справился с потом, чем все дезодоранты. Он воздействовал точечно на Staphylococcus и Corynebacterium – именно эти бактерии вырабатывают большие количества жирных кислот, оказывающихся главным источником неприятного аромата пота.

Сообщается, что косметические фирмы уже заинтересовались находкой исследователей.

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Все по теме:

Здоровье, Потливость, Пот, Советы медиков, Борьба с потом, Как побороть пот, Средство от пота.
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