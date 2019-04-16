Эксперты поделились советами по приему ванны

Новости шоу бизнеса: Не рекомендуется лежать в горячей ванне дольше пяти минут, если температура воды составляет 40 градусов.

Врачи рассказали о вреде длительного пребывания в горячей ванне. Такой способ расслабления хотя и очень популярен среди населения, но пользу организму вряд принесет.

В ванне с водой, температура которой не превышает 35 градусов, можно находиться до 15 минут. Если находиться в горячей ванне дольше указанного времени, то возникает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а кроме того, это плохо сказывается на состоянии кожи. Дело в том, что длительное пребывание в горячей воде ускоряет процесс старения.

Интересно, что эксперты также не рекомендовали злоупотреблять использованием мочалки - она способствует возникновению микротравм на коже, которые могут спровоцировать развитие различных дерматологических заболеваний.

Мочалку, по словам специалиста, следует использовать два-три раза в неделю, а для всех остальных случаев достаточно просто нанесение на тело геля для душа. Сразу после душа нужно вытереться насухо и не забывать о коже между пальцами на ногах - это поможет избежать грибковых заболеваний.

Что касается мытья головы, то не следует делать этого чаще двух раз в неделю. А вот если делать это ежедневно, то можно легко столкнуться с проблемами кожи головы.