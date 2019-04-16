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Вторник, 16.04.2019
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Стало известно, как не мучиться от голода в пост
Стало известно, как не мучиться от голода в пост

Стало известно, как не мучиться от голода в пост

Стало известно, как не мучиться от голода в пост
14:24 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Эксперты дали несколько полезных советов о том, как не мучиться от голодных спазмов.

Этот период требует от нас ограничений в питании и приеме специфических продуктов. 

Разделите приемы пищи. Вместо того, чтобы получать полноценные завтраки, обеды и ужины, попытайтесь распределить их на 5-6 приемов пищи в течение дня. Общая калорийность и состав продуктов не изменятся, но организму будет легче преодолевать небольшие промежутки между приемами пищи, чем часами страдать в ожидании обедов или ужинов.

Пейте воду. В периоды ограничения питания, особенно если вы еще и пьете много кофе, чувство голода возрастает. Чаще всего этот голод связан с элементарным обезвоживанием, поскольку кофе является диуретиком. Постарайтесь пить больше воды. 

Что можно есть в Великий пост 2019

Следите за количеством сахара. Любые сладости или просто продукты, содержащие много сахара, приводят к скачкам уровня сахара в крови, после которых наступает снижение этого показателя или увеличивается чувство голода. Сладкое нужно нашему организму для энергии, но лучше получать сахар из натуральных источников вроде бананов или апельсинов.

Избегайте сильных нагрузок. если вы соблюдаете строгий пост с ограничениями по калориям и приемам пищи, постарайтесь не переутомляться. В противном случае, организм может столкнуться с тяжелейшим стрессом. В этот период лучше не перенапрягаться в плане физических нагрузок.

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Здоровье, Голодание, Великий пост, Советы медиков, Пост 2019.
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