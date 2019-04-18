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Четверг, 18.04.2019
Мигрень: самые распространенные мифы
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Мигрень: самые распространенные мифы

Большинство людей считают, что если у них была бы мигрень, то они знали об этом. На самом деле, мигрень – это одно из самых малопонятных заболеваний, рассказала эндокринолог Анна Степанова. В одном из крупных исследований, проведенных в США, было показано, что более половины людей, страдающих мигренью, не подозревают о своем диагнозе. Однако вы можете определить, есть ли у вас мигрень, с помощью теста. Если вас беспокоит сильная односторонняя головная боль, при этом вас тошнит, раздражает свет или звук и это нарушает привычную активность, то скорее всего это мигрень.
24tv.ua
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Боль, Мигрень, Головная боль.
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