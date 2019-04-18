Цвет языка может многое рассказать о состоянии здоровья

Новости шоу бизнеса: Язык здоровых людей имеет светло-красный цвет.

если человек здоров, то его язык должен быть влажным. При низком уровне гемоглобина он становится бледным. Синеватый оттенок говорит о болезнях сердечно-сосудистой системы. если язык имеет желтоватый оттенок, значит в желчи в желчном пузыре в избытке.

Процесс на всем языке говорит о проблемах с ЖКТ, однако встречаются случаи неравномерного распределения налета, что говорит о интоксикации толстого кишечника или нестабильной работе почек.

Ученые советуют лицам, которые обнаружили на своем языке подобные отклонения, срочно обратиться к специалисту.