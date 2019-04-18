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Четверг, 18.04.2019
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Цвет языка может многое рассказать о состоянии здоровья

Цвет языка может многое рассказать о состоянии здоровья
22:14 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Язык здоровых людей имеет светло-красный цвет.

если человек здоров, то его язык должен быть влажным. При низком уровне гемоглобина он становится бледным. Синеватый оттенок говорит о болезнях сердечно-сосудистой системы. если язык имеет желтоватый оттенок, значит в желчи в желчном пузыре в избытке.

Процесс на всем языке говорит о проблемах с ЖКТ, однако встречаются случаи неравномерного распределения налета, что говорит о интоксикации толстого кишечника или нестабильной работе почек.

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Ученые советуют лицам, которые обнаружили на своем языке подобные отклонения, срочно обратиться к специалисту.

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Здоровье, Язык, Цвет языка, Что говорит цвет языка.
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