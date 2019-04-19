Ученые: шоколад влияет на слух

Новости шоу бизнеса: Ученые из Южной Кореи получили результаты исследований, в которых говорится о положительном влиянии продукта на слуховые возможности человека.

Употребление сладости приносит не только удовольствие, но и реальную пользу организму. Особенно людям среднего возраста. Так, согласно выводам ученых из Южной Кореи, он предупреждает потерю слуха.

Результаты исследований, опубликованных в заграничном специализированном журнале, говорят о лучшей защищенности людей, употребляемых шоколад, от возникновения шума в ушах. На протяжении года ученые вели эксперимент в рамках программы национального обследования здоровья и питания. Специалисты смогли узнать, что у шоколадоголигов риск потери слуха оказался ниже, чем у тех, кто не слишком налегал на этот десерт.

У людей, возрастом от 40 до 64 лет и считающих себя любителями шоколада, обнаружили большую устойчивость к внешним раздражителям. А также подчеркнули, что данная категория людей, употребляющих этот продукт, не так сильно подвержена возрастному ухудшению функции восприятия звуков. При этом ученые отметили, что пользу приносит лишь шоколад с низким содержанием сахара и высоким уровнем какао.

Такое влияние объясняется полифенольными соединениями какао, которое входит в состав черного шоколада. Они обладают высокими антиоксидантными свойствами и, по сути, превращают сладость в дополнительный инструмент борьбы с воспалениями.