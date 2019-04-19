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Лучше лекарств: продукты, которые хорошо очищают организм

Лучше лекарств: продукты, которые хорошо очищают организм
21:22 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Если вы ведете правильный образ жизни, и заботитесь о своем здоровье, вам следует помнить об основной его составляющей – жидкой соединительной ткани – крови.

Через нее проходит все, как питательные вещества, так и продукты жизнедеятельности и распада. Каким же должно быть наше питание, чтобы анализ крови радовал отличными показателями?

Для того чтобы иметь хорошие анализы крови, и забыть о токсинах в организме, рекомендуем ввести в свой рацион этих 10 продуктов.

ОДУВАНЧИК

Из корня одуванчика получается отличный чай, который способствует очищению печени и выводит токсины из крови. Это происходит потому, что одуванчик содержит природные антиоксиданты и фитонутриенты, которые естественным путем очищают кишечник и печень.

ЗЕЛЕНЫЕ ОВОЩИ

Большое количество антиоксидантов, которые стимулируют перистальтику, содержится в зеленых овощах. Употребляйте салат, брокколи, шпинат – чем меньше отходов попадает в ваш кишечник, тем ниже уровень интоксикации в вашей крови.

ЧЕСНОК

В этом ароматном овоще много серы, а еще он богат таким важным минералом, как германий. Это вещество способно связывать токсины в организме. Также чеснок обладает противобактериальным эффектом, чем защищает вашу систему пищеварения и кровь от разных вирусов и бактерий.

МОРКОВЬ

Эта оранжевая красавица богата витаминами группы А, В, С и глутанионом. Такой тандем помогает проводить естественную очистку печени. Стакан морковного сока на завтрак с добавлением чайной ложечки растительного масла (оливкового или льняного) – то, что нужно!

СЕМЕНА ЛЬНА

Этот продукт содержит в себе достаточное количество клетчатки и омега-3 жирных кислот. Употребление льняного семени в пищу способствует снижению уровня сахара в крови и улучшает перистальтику.

АВОКАДО

Этот тропический фрукт – имеет идеальный баланс по содержанию жиров и витаминов. Авокадо помогает снизить уровень холестерина в крови, и нормализует кровяное давление.

ПЕТРУШКА

Петрушка обладает естественным мочегонным эффектом, она помогает нормализовать работу почек и способствует выведению токсинов из организма вместе с мочой. В состав петрушки входят витамины группы B, фолиевая кислота, калий, магний и железо, флавоноиды, фитонциды и инулин. Благодаря этому составу петрушка по праву по праву считается "золотым" запасом витаминов.

КУРКУМА

Эта традиционная специя в аюрведической медицине используется для очищения печени. Куркума содержит достаточное количество флавоноидов, которые аккуратно стимулируют работу печени.

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ЛИМОН

Витамин C, который в большом количестве имеется в этом цитрусовом, способствует выработку белка глутатиона в печени, ускоряющего выведение токсинов из крови. Лимон ощелачивает организм и способствует образованию необходимых ферментов, превращающих токсины в растворимые соединения, которые затем выводятся из тела с мочой.

ЯБЛОКИ

Любимые фрукты содержат большое количество полезных веществ, которые способствуют естественному выведению токсинов и очищению крови. Яблоки стимулируют выработку желчи в печени и таким образом ускоряют выведение токсинов и шлаков из кровеносной системы.

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Советы, Очищение, Продукты, Организм, Кишечник.
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