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Супрун: Найден способ стать счастливым без денег

Супрун: Найден способ стать счастливым без денег
04:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости шоу бизнеса: Ульяна Супрун рассказала, как быстро избавится от стресса.

Занятия спортом помогают преодолеть стресс и способствуют выработке в организме "гормонов радости", в частности эндорфинов, придают человеку ощущение счастья.

Об этом сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Найден способ стать счастливым! Без денег. Ученые проанализировали данные 1,2 миллиона человек в течение 5-ти лет. И обнаружили, что люди, которые регулярно занимались спортом, чувствовали подавленность и тревожность в среднем 35 дней в году. Однако люди, которые были неактивны - 53 дня. Итак, физически активные люди чувствуют себя счастливее, чем те, кто ведет сидячий образ жизни", - написала Супрун. По ее словам, счастливее человека делает любая физическая активность, но больше всего - командные виды спорта, езда на велосипеде и аэробные нагрузки.

"Для полноты ощущения счастья активность в идеале должна длиться около 45 минут 3-5 раз в неделю. Когда мы тренируемся, мы устаем, а мышцы болят. Это означает, что в мозге выделяются эндорфины - нейромедиаторы, с которыми связано обезболивание и чувство эйфории. Вы думали, люди просто так улыбаются на селфи с тренажерных залов? Нет, они под эндорфинами", - заявила Супрун.

Также она пояснила, что нагрузки, требующие выносливости, например, бег на длинные дистанции, провоцируют еще и выброс эндоканабиноидов - нейромедиаторов, которые, как и канабоиды каннабиса, действуют на одни и те же рецепторы в мозге.

"В результате они уменьшают боль, улучшают настроение и мотивируют еще больше двигаться", - написала Супрун. Однако, по ее словам, ожирение и стрессы влияют на развитие депрессии.

"Люди с ожирением более склонны к депрессии, а люди с депрессией, вероятно, будут иметь ожирение в будущем. Поэтому физические нагрузки - это хороший предохранитель и набора веса, и депрессивных состояний. Любая физическая активность это "проветривание чердака" - пока вы тренируетесь, вы не думаете ни о чем, кроме тренировки, и тем самым успокаиваетесь", - написала Супрун. Также она посоветовала обратить внимание на рацион питания.

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"Когда вы начинаете регулярно тренироваться, то должны есть полноценную пищу и соблюдать режим питания, иначе тренироваться будет трудно. Занятия в бассейне или зале не означают, что "теперь можно есть все что угодно" - напротив, тренировки требуют рациона, в котором есть много овощей и фруктов, медленные углеводы, минеральная вода, различные источники белка и рыба. Рацион спортсменов, даже любителей, должен быть насыщенным питательными веществами", - отметила Супрун.

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Здоровье, Спорт, Совет, Счастье, Ульяна Супрун.
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