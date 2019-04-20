Советы веганам: интересные факты о растительной пище

Новости шоу бизнеса: Люди могут обсуждать, всем ли полезна веганская диета, но никто не обсуждает того, что рынок веганских продуктов стремительно растет.

Хотя веганы составляют всего 2,5% населения США (что в два раза больше, чем в 2009), очень интересно то, что 100 миллионов человек (примерно 33% населения США) стали чаще есть веганскую/вегетарианскую еду чаще, не будучи вегетарианцами.

Но что именно они едят? Соевые сосиски или кале? Что они думают о десертах с неуказанным содержанием сахара и о мясе из пробирки? Новое исследование Ресурсной Группы Вегетарианцев (РГВ) призвано ответить на эти вопросы.

РГВ заказала "Харрис Интерактив" провести национальный телефонный опрос репрезентативной выборки в 2030 респондентов, включая веганов, вегетарианцев и людей, заинтересованных в вегетарианской еде. Респондентов спрашивали, что они купили бы из вегетарианских продуктов, им предоставлялись несколько вариантов ответов.

Опрос показал следующие интересные (и немного удивительные) результаты о выборе еды, который делают веганы, вегетарианцы и интересующиеся:

1. Все хотят больше зелени: три четверти опрошенных (включая веганов, вегетарианцев и людей, интересующихся вегетарианским питанием) упомянули, что они бы скорее купили продукт, содержащий зеленолистные овощи, такие как брокколи, кале или листовая капуста. Семьдесят семь процентов опрошенных веганов сказали, что выбрали бы зелень, другие группы показали схожие результаты.

Вывод: вопреки распространенному представлению, люди, которые выбирают растительную пищу, необязательно думают о полуфабрикатах или веганских имитациях их любимых мясных блюд, они, скорее, выберут более здоровый овощной вариант. Получается, согласно этому опросу веганство и вправду здоровый выбор!

2. Веганы предпочитают цельные продукты: тогда как в целом результаты в этой категории также положительные, опрос выявил, что веганы в особенности склонны выбирать здоровые цельные продукты, такие как чечевица, нут или рис по сравнению с другими группами. Интересно, что 40 процентов вегетарианцев сказали, что они бы не выбрали цельные продукты. Даже те, кто едят одно или несколько вегетарианских блюд в неделю, ответили более положительно.

Вывод: хотя рынок веганских полуфабрикатов существенно вырос за последние несколько лет, получается, веганы в основном предпочитают цельные продукты, особенно в сравнении с другими группами. Вегетарианцы же, как правило, едят меньше всего цельных продуктов. Наверное, слишком много сыра?

3. Потребность в информации о сахаре: менее половины опрошенных указали, что купили бы десерт с сахаром, если источник сахара не указан. Только 25% веганов сказали, что купили бы сахар без маркировки, и это неудивительно, потому что не весь сахар веганский. Удивительно другое: среди мясоедов, которые раз или два в неделю едят вегетарианскую пищу, уровень заботы о происхождении сахара был также высок.

Вывод: Результат опроса показал потребность в маркировке продуктов, содержащих сахар, производителями и ресторанами.

4. Растущий рынок веганских сэндвичей: почти половина опрошенных ответила, что они купили бы вегетарианский или веганский сэндвич в "Subway". Хотя этот вариант не обходит по популярности зелень и цельные продукты, это определенно та область, где все группы проявили одинаково умеренный интерес.

Вывод: как подчеркивает РГВ, большинство сетей питания и ресторанов добавили в меню вегетарианские бургеры, и вероятно, для них имеет смысл расширить этот вариант и предлагать больше разновидностей сэндвичей.

5. Почти полное отсутствие интереса в искусственно выращенном мясе: на фоне увеличения населения и повышения спроса на мясо в развивающихся странах ученые в данный момент работают над более экологичными способами производства мяса в лаборатории. Некоторые организации по защите животных поддерживают эти попытки, потому что они могут стать окончанием эксплуатации животных ради еды.

Однако, когда респондентов спросили, купили бы они мясо, выращенное из ДНК животных, полученной 10 лет назад, то есть без фактического выращивания животного, реакция была чрезвычайно негативной. Всего 2 процента опрошенных веганов ответили "да", и всего 11 процентов всех респондентов (включая мясоедов) проявили интерес к таким продуктам.

Вывод: понадобится много усилий, чтобы подготовить покупателей к идее употребления мяса, выращенного в лаборатории. Это еще одна область, где подробная маркировка чрезвычайно важна, в совокупности с ценой, безопасностью и вкусом. Качественный растительный заменитель мяса имеет больше шансов на всеобщее признание по сравнению с мясом, выращенным из ДНК животных в лаборатории.

Этот опрос Ресурсной Группы Вегетарианцев — отличный первый шаг к пониманию выбора людей, нацеленных на растительную пищу, однако есть еще огромное количество информации, которую можно получить в следующих опросах.

Например, было бы интересно узнать об отношении людей к веганским полуфабрикатам, растительным заменителям мяса и альтернативам молоку, а также органическим продуктам, ГМО и пальмовому маслу.

По мере роста и развития веганского рынка, параллельно с ростом всеобщей осведомленности о здоровье, благополучии животных, пищевой безопасности и экологических проблемах, тенденции потребления, вероятно, поменяются со временем. Будет очень интересно наблюдать за развитием этой области в США, где происходит крупномасштабный переход в сторону растительной пищи.