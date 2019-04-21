Выборы Президента 2019: второй тур
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Здоровый образ жизни: как легко бросить курить

Здоровый образ жизни: как легко бросить курить
18:14 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: 25 шагов, чтобы бросить курить.

Основная предпосылка успешного применения этого способа - действительно ЗАХОТЕТЬ бросить курить. Впрочем, осознанное и твердое желание - непременное условие борьбы с этой вредной привычкой, к какому бы варианту вы ни решили прибегнуть. Поставив перед собой эту цель, методично, шаг за шагом следуйте к ней.

Приготовьтесь к тому, что процесс может оказаться долгим и мучительным - как для вас, так и для вашего окружения. Но если вы приняли твердое решение, то успех вполне реален. Итак, вот какие шаги вам необходимо сделать:

Неделя первая

1. Подсчитайте, сколько сигарет в день вы выкуриваете.

2. Проследите, в каких ситуациях вы тянетесь за сигаретой чаще всего, и постарайтесь контролировать себя в такие моменты.

3. Выкуривайте на одну сигарету в день меньше, чем обычно.

4. Если в один из дней вы по каким-то причинам выкурили больше установленной для себя нормы, в последующие дни этой недели "верните долг".

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Недели вторая и третья

5. Выкуривайте на три сигареты в день меньше, чем на прошлой неделе. 6. Не курите натощак, на морозе и на сильном ветре.

7. Купите электрозажигалку и не пользуйтесь больше спичками, чтобы зажечь конфорку газовой плиты.

8. Всякий раз, когда вам хочется закурить, сперва досчитайте до пятнадцати, затем вспомните все срочные дела и только после этого берите сигарету — если желание к этому моменту не пропало.

Недели четвертая и пятая

9. Еще минус пять сигарет к тем трем.

10. Выньте из всех сумок и карманов сигареты и спички и положите их в ящик письменного стола, шкафа или комода. Зажигалки подарите или спрячьте в труднодоступное место.

11. Никогда больше не курите на ходу.

12. Постарайтесь не курить сразу после еды, а также после чая или кофе.

13. Если вам захочется закурить на улице, придется покупать новую пачку сигарет и спички: помните, у вас в сумке запасов больше нет! 14. Купите никотиновую жвачку.

Недели шестая и седьмая

15.Количество выкуриваемых вами сигарет отныне не должно превышать четверти первоначальной дневной нормы. Например, если вам требовалась пачка на день, когда вы приступили к борьбе со своей вредной слабостью, то сейчас вы должны обходиться не более, чем пятью сигаретами.

16. Не забывайте выполнять все предыдущие шаги и перечитывайте время от времени этот список.

17. Испытав желание закурить, сначала сделайте какое-нибудь дело, а потом уж берите сигарету, если к этому моменту не передумали.

18. Когда вам протягивают пачку сигарет, отвечайте: "Спасибо, я не курю".

19. Поступите с пепельницами так же, как раньше с зажигалками: спрячьте их куда-нибудь подальше.

20. Не покупайте больше сигареты блоками, идите за очередной пачкой, только когда в предыдущей не останется ни одной сигареты.

Недели восьмая и девятая

21. Закуривайте первую сигарету не раньше 16.00, а последнюю - не позже 23.00.

22. Не забывайте: если вы сорвались и превысили свою норму, в последующие дни придется курить меньше, чтобы "рассчитаться по долгам".

23. Попробуйте не курить целый день. Можете использовать в качестве "компенсации" никотиновую жвачку.

24. Отныне ваша доза - одна сигарета в день.

25. А когда этот срок подойдет к концу, курите по одной сигарете в неделю. Пока не кончится последняя пачка.

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Даже если эта пачка не окажется действительно последней, то, пройдя все 25 шагов, вы, с одной стороны, обязательно испытаете чувство гордости за проявленную силу воли, а с другой - все-таки станете меньше курить. Что тоже, согласитесь, неплохо.

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Курение, Советы, Здоровый образ жизни, ЗОЖ, Шаги, Сигарета.
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