Названы полезные и вредные свойства кефира

Новости шоу бизнеса: Названы причины, по которым стоит ограничить его употребление, особенно тем, у кого диагностированы проблемы со здоровьем.

Специалисты в области диетологии озвучили ряд причин, почему следует включить в рацион кефир.

Как утверждают диетологи, кефир обладает многочисленными полезными качествами. Кисломолочный продукт помогает нормализовать флору ЖКТ, улучшить обмен веществ и восстановить природный баланс организма. Также напиток является источником ряда ценных компонентов, в том числе и кальция.

Существуют и некоторые ограничения для определенной категории людей. К примеру, людям с нарушением работы сердечно-сосудистой системы рекомендуется исключить из меню кефир с высоким содержанием жиров, ограничившись вариантами с его минимальным количеством.

Также стоит быть внимательным тем, кто страдает от кандидоза и заболеваний органов пищеварения. В таких случаях стоит отказаться от кисло-молочного напитка так же, как и страдающим от непереносимости лактозы. Во всех остальных случаях оптимальная суточная норма употребления кефира не должна превышать 1-2 стакана.