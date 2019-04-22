Выборы Президента 2019: второй тур
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Понедельник, 22.04.2019
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Названы продукты полезны для памяти и сердца

Названы продукты полезны для памяти и сердца
12:42 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые отметили, что такая пища благотворно влияет на мозг, что способствует улучшению памяти.

Продукты питания, в которых полно железа, цинка и витаминами группы B улучшают память человека. Больше всего выделяют оливковое масло, куриные яйца и грецкие орехи.

Оливковое масло поддерживает память и замедляет старение мозга. Однако его не стоит подвергать термической обработке, то есть использовать для жарки.

Куриные яйца содержат много холина, которые полезен для нервных окончаний. В них также достаточно витаминов групп B и D, которые необходимы для поддержания памяти в хорошем состоянии.

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В грецких орехах помимо белка содержатся полезные жиры и аминокислоты. Кроме того, эти орехи благотворно влияют на сосуды и артерии, что помогает работе сердца и улучшает кровоснабжение мозга.

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Здоровье, Продукты питания, Продукты для сердца, Советы медиков, Продукты для памяти.
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