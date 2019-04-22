Хроническая анемия: диагностика и протекание

Новости шоу бизнеса: Анемия – это состояние, вызванное недостатком в крови гемоглобина, а также гематокрита.

При этом недуге в крови снижается число эритроцитов. В зависимости от тяжести состояния больному требуется определенное лечение, которое может назначить только врач.

СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ АНЕМИИ

В зависимости от того, насколько снижен уровень гемоглобина, различают такие степени тяжести анемии:

легкая – показатель выше 90 г/л;

хроническая анемия средней степени тяжести – уровень гемоглобина находится в переделах 90-70 г/л;

тяжелая – гемоглобин определяется в количестве 70 г/л.

Анемия – это состояние, вызванное неблагоприятными факторами (внутренними или внешними). Существует 2 формы недуга – острая и хроническая. Они отличаются симптомами и временем развития. Хроническая анемия возникает в течение длительного времени. Острая развивается внезапно.

ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ

Эта степень самая легкая. Гемоглобин снижен незначительно. Выраженные симптомы отсутствуют. В редких случаях появляется слабость, утомление и общее недомогание. Лечение при этом не требуется. Необходимо лишь восстановить показатели гемоглобина. Для этого подбирается специальная диета, в основе которой лежат продукты с высоким процентным содержанием такого вещества, как железо.

ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ

Симптомы при анемии средней тяжести выражены намного сильнее. У человека болит голова – мозг недостаточно снабжается кислородом. Частота сердечных сокращенийувеличивается, начинает болеть левая сторона груди, появляется одышка.

В редких случаях патология этой степени никак себя не проявляет. Если же человек сдает анализ крови и у него выявляют снижение гемоглобина, стоит приступить к лечению. Врач назначает препараты железа, составляет диету. Пациенту рекомендуют больше гулять на свежем воздухе.

ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ

Эта стадия говорит о повышенной тяжести протекания анемии. Если гемоглобин ниже 70 г/л, можно утверждать, что жизни пациента угрожает опасность. У пациента наблюдаются структурные изменения волос и ногтей. Кожа начинает шелушиться, появляется онемение конечностей, желание есть мел или нюхать клей.

На этой стадии заболевания появляются нарушения в работе сердца, разжижение крови. При лечении больному переливают эритроцитарную массу. Уровень гемоглобина восстанавливается за счет приема лекарственных средств.

Многие виды анемии невозможно предотвратить, однако при хронической железодефицитной анемии средней степени тяжести все зависит от самого человека. Необходимо составить правильный рацион, следить за уровнем гемоглобина, своевременно обращаться к врачу при изменении состояния.

ПРИЧИНЫ ХРОНИЧЕСКОЙ АНЕМИИ

Только после врачебного осмотра и сдачи анализов ставится диагноз. Патология может появиться при нарушении работы печени, болезнях костного мозга, при аутоимунных состояниях, при заражении паразитами.

Основная более распространенная причина анемии – большая кровопотеря. Чаще патология проявляется у людей преклонного возраста. Около 1% жителей Земли страдают этим недугом. При этом больных анемией женщин практически в 2 раза больше.

Одной из опасных форм анемии является хроническая B12-дефицитная анемия. При таком состоянии у больного нарушаются функции ЖКТ, нервов, кровеносной системы.

Заболевания, вызывающие хроническую форму недуга:

наружное кровотечение, появившееся в результате менструации, открытия язвы;

широкий круг хронических болезней;

снижение общего объема крови;

неполноценное питание, приводящее к недостатку железа;

угнетение костного мозга (возникает во время отравления);

беременность – кровь будущей матери разжижается в результате задержки в организме воды и других жидкостей.

злоупотребление алкоголем, сниженный уровень витаминов и минералов.

Другие причины анемии менее распространены. К ним относятся:

рак,

артрит,

наследственные заболевания,

отравление токсинами,

инфекции,

нарушенная свертываемость крови.

ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ

У многих пациентов хроническая постгеморрагическая анемия развивается при повторяющихся незначительных кровопотерях. К примеру, к факторам, которые способствуют появлению анемии, относят кровотечения при геморрое,менструации и др. Запасы железа при этом значительно истощаются.

Характерными признаками постгеморрагической анемии являются:

быстрая утомляемость;

одышка;

становится заметной бледность кожи;

лицо становится одутловатым;

больной слышит постоянный шум;

у него появляются головокружения.

Постгеморрагическая анемия лечится довольно просто – устраняется причина потери крови. Также восполняются запасы железа в организме. Больному переливают кровь (200 мл) или эритроциты (125 мл).

Кроме того, пациенту прописывают препараты железа (больной принимает по 1 г 3-4 раза в сутки). Также врач прописывает больному Гемостимулин – его принимают во время еды.

Если пациент теряет ежедневно по 2-3 ч.л. крови, организм не только лишается суточной нормы железа, существенно истощаются его общие запасы жизненно необходимого минерала. При таком состоянии развивается хроническая постгеморрагическая железодефицитная анемия.

Часто источник кровопотерь настолько мал, что его невозможно распознать. Даже при язве желудка или двенадцатиперстной кишки, при геморрое, ущемлении диафрагмальной грыжи незначительные кровоизлияния способны вызвать малокровие. Для дифференциального диагноза выявление таких причин представляет большое значение. Это определяет прогноз течения болезни и дальнейшее лечение.

ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ

Процесс синтеза, функционирования и смерти красных клеток крови является достаточно сложным. Если он будет нарушен на любом из этапов, эритроциты начнут массово гибнуть.Хроническая гемолитическая анемия является одним из типичных детских патологических состояний. Для него характерно снижение срока жизни эритроцитов.

В большинстве случае эта патология наследственная, однако встречаются и приобретенные формы заболевания. К последствиям хронической гемолитической анемии относится отставание ребенка в развитии. Если в органах начинает откладываться железо, у ребенка развивается сердечная недостаточность.

При хронической форме болезни самочувствие больного меняется постепенно, во время диагностики выявляется увеличенная печень и селезенка. Если анемия связана с антителами чувствительными к холоду, больной тяжело переносит холодную погоду.

ГИПОХРОМНАЯ АНЕМИЯ

При этой форме заболевания гемоглобина в эритроцитах оказывается слишком мало. Для выявления патологии исследуется уровень гемоглобина. Также изучается значение цветового показателя. Он определяет, сколько гемоглобина содержит один эритроцит. В норме этот показатель равен 0,80-1,05. Это расчетная величина, поэтому она не выражается ни в каких конкретных проявлениях.

Кроме определения вышеописанных показателей, патология определяется по размерам и форме красных кровяных телец. Если у человека гипохромная анемия, они становятся похожи на кольцо с темным ободком. Также во время анализа заметно просветление в центре эритроцита.

Хроническая гипохромная анемия подразделяется на несколько видов:

железодефицитная;

железонасыщенная;

железоперераспределительная;

анемия смешанного происхождения.

Хронической железодефицитной анемией страдает около 10% всех женщин 18-45 лет. Кровопотери – еще одна главная причина возникновения гипохромной анемии.

Все пациенты старше 40 лет, у которых наблюдается недостаток железа, обследуются на предмет рака толстой кишки. Иногда такой симптом связан с приемом Преднизолона и Аспирина.

Гипохромная анемия часто развивается у беременных. Это объясняется тем, что на развитие плода и плаценты требуется много железа. Если не употреблять его в достаточном количестве для мамы и малыша, возникнет дефицит жизненно важного минерала. Также этот вид анемии возникает у подростков, когда организм требует повышенных доз витаминов и минералов.

Симптомы гипохромной хронической анемии:

повышенная утомляемость;

частые головокружения;

ломкие ногти и сухая кожа;

пониженный аппетит.

При этой патологии у больного резко меняется вкус, нередко возникает желание попробовать мел, зубную пасту, сырую крупу.

ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Любое воспаление или инфекция способно вызвать нарушение синтеза эритроцитов. В результате их количество в крови уменьшается. Анемия при хроническом недуге возникает только при условии его протекания в тяжелой форме.

Анемия хронических заболеваний может возникнуть при таких патологических процессах:

воспаления;

почечная недостаточность;

инфекция;

эндокринные заболевания;

злокачественные новообразования;

беременность (нельзя назвать патологией, но тяжелое состояние для организма).

Хронические болезни часто приводят к анемии у пожилых пациентов. Наиболее частая форма – когда организм не усваивает железо, в каких бы количествах оно ни поступало.

Протекает анемия легко, симптомы развиваются достаточно медленно. К ним относятся:

утомляемость;

снижение общей работоспособности;

повышенная сонливость;

шум в ушах;

мелькание в глазах;

регулярное возникновение одышки.

Анемия при хроническом воспалении является одним из тяжелых форм заболевания, поэтому врача стоит посещать регулярно.В зависимости от степени тяжести заболевания специалист назначит лечение и проведет курс восстановительной терапии.

Запускать болезнь не следует – она будет прогрессировать, что неблагоприятно скажется на всем организме.