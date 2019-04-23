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Врачи назвали 10 симптомов рака желчного пузыря

Врачи назвали 10 симптомов рака желчного пузыря
12:55 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Желчный пузырь, как и другие внутренние органы человека, подвержен возникновению в нем рака.

Эксперты перечислили симптомы рака желчного пузыря.

Желтуха. Желтизна глаз и кожи не во всех случаях свидетельствует именно о раке, но при возникновении опухоли желчных протоков и пузыря желтуха проявляется всегда. Кроме того, в случае рака желтеть начинают и слизистые оболочки.

Кожный зуд. При развитии рака желчного пузыря в коже увеличивается количество билирубина, поступающего из крови, — в связи с этим и развивается зуд.

Потемнение цвета мочи. Этот симптом возникает также на фоне повышения концентрации билирубина.

Изменение окраса кала. Содержание билирубина влияет на окрас стула: в зависимости от его увеличения или уменьшения оттенок кала вместо коричневого может изменяться от бледно-желтого до почти черного.

Утомляемость. Сильная необъяснимая усталость очень часто оказывается симптомом раковых заболеваний. Люди, заболевающие раком желчного пузыря, рассказывают, что при развитии недуга возникает ощущение потребности в дополнительных усилиях для простых движений телом.

Озноб. Если в желчном пузыре возникает воспаление, то температура тела может повышаться, но также при этом возникают озноб и дрожь.

Вздутие. Чувство вздутия, распирания в брюшной полости может быть симптомом рака в том случае, когда опухоль начинает давить на соседние органы.

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Боли в животе. Обычно боль развивается с правой стороны живота, прямо под ребрами.

Потеря аппетита и веса. При онкологическом заболевании желчного пузыря часто пропадает аппетит и человек худеет.

Тошнота и рвота. Эти симптомы вызывают процессы, ассоциированные с опухолью желчного пузыря, такие как дисфункция печени или рост содержания билирубина.

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Все по теме:

Рак, Здоровье, Симптомы, Заболевание, Рак желчного пузыря, Советы медиков, Желудочный пузырь.
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