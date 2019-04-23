Метеоризм: причины вздутия живота и лечение

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20:49 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Для быстрого утоления голода специалисты рекомендуют употреблять в пищу продукты с высоким содержанием белка, клетчатки, воды.

Весной особенно сильна мотивация к похудению, очень многие стремятся стать стройнее. Медики рекомендуют людям, которые имеют лишний вес, но хотят от него избавиться, не следовать диетам – вместо этого эффективнее употреблять питательные продукты, которые помогают в борьбе с чувством голода. Причем питательные не значит калорийные.

Говоря о питательности продуктов, специалисты имеют в виду их насыщенность микроэлементами, необходимыми любому организму.

Специалисты в области питания назвали в прессе те низкокалорийные продукты, которые быстро и надолго избавляют от чувства голода, предотвращая таким образом переедание и набор лишнего веса. В целом эксперты советуют делать упор на пищу, содержащую минимум жиров и простых углеводов.

Фрукты и овощи. Содержат много воды, растворимых и нерастворимых пищевых волокон. Их употребление оказывает стимулирующее действие на пищеварение, стабилизирует уровень сахара в крови. Кроме того, фрукты и сухофрукты являются хорошей альтернативой всевозможным готовым сладостям. В сочетании с натуральным йогуртом или творогом фрукты и овощи оказываются очень сытным блюдом. Также их полезно запекать.

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Рыба, птица, нежирное мясо. Данные продукты быстро и надолго утоляют голод за счет высокого содержания белка, который достаточно долго усваивается и потому в течение длительного времени поддерживает чувство сытости. Есть их лучше отварными или приготовленными на пару. Также в этот список можно добавить морепродукты.

Сложные углеводы. Эти нутриенты нужны, чтобы человеческий организм получал энергию для полноценного существования, их потребление повышает уровень иммунитета и активность головного мозга. Сложные углеводы подолгу перерабатываются организмом человека и снабжают его важными полезными веществами и энергией на долгое время. Существуют разные виды сложных углеводов: клетчатка, крахмал, пектин и т.д. Их лучшими источниками являются цельное зерно и блюда из него, бобовые, овощи и зелень.

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Лечение, Советы, Причины, Вздутие живота, Вздутие, Метеоризм.
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