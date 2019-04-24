Суперфуды: фрукты, которые нужно включить в рацион прямо сейчас

Не вся еда одинаково полезна. И различие даже не в здоровой и вредной пище вроде тарелки брокколи и чипсов. Среди продуктов различают так называемые суперфуды — те, в которых химический состав и концентрация полезных веществ несравнимо выше калорийности. Обычно к ним относят семена чиа, спирулину, ягоды годжи и прочие заморские редкости, но оказывается, что в наших холодильниках лежат гораздо более привычные, но не менее волшебные по своему действию продукты, говорят диетологи.