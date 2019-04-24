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Дефицит кальция у детей: стали известны признаки заболевания (Видео)

Дефицит кальция у детей: стали известны признаки заболевания (Видео)
12:39 Сегодня Телеграф Фото: YouTube

Новости шоу бизнеса: На очередной встрече с молодыми родителями Евгений Комаровский объяснил, какие симптомы сигнализируют о дефиците кальция у ребенка.

Так, вопрос одной из участниц встречи, знаменитый доктор ответил, что родители обязаны внимательно наблюдать за своим ребенком, и в случае обнаружения следующих вещей обращаться к специалисту.

По словам Евгения Олеговича, капризность, нарушение сна, аллергии, проблемы со свертыванием крови, судороги и проблемы с костной системой - это и есть те самые поводы задуматься о кальции. Свой ответ Комаровский опубликовал на своей странице в соцсети. Там же он размещает и другие рекомендации, которые помогают публике сориентироваться в тех или иных вопросах.

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Вопрос: ⠀ Какие главные признаки дефицита кальция у ребенка? Когда стоит беспокоиться? ⠀ Ответ: ⠀ Всегда помним в каких процессах участвует кальций. Поэтому: ⠀ - нарушение сна; ⠀ - капризность; ⠀ - аллергические реакции; ⠀ - проблемы со свертыванием крови; ⠀ - судороги; ⠀ и самое главное: ⠀ - различные аномалии, проблемы с костной системой. ⠀ Вот это все поводы задуматься о кальции. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #кальций #дефициткальция

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

 

Напомним, что дефицит кальция у детей сказывается на их психологическом состоянии. Ребенок с подобной проблемой не может себя контролировать, находится в напряжении, нервничает, начинает грызть ногти. Мышцы почти постоянно находятся в тонусе, от чего по ночам такие дети плохо спят и вовсе не могут нормально заснуть.

В народе заметили, что дефицитом кальция чаще страдают девочки, от чего родителям дочек следует проявлять больше внимания к состоянию юных дарований. Самое главное, чтобы ситуация не усугубилась серьезными нарушениями костной системы. В остальном все можно поправить визитами к специализированному врачу и правильным питанием с оптимальными дозами кальция.

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Дети, Сон, Болезнь, Симптомы, Родители, Психика, Кальций, Причины, Комаровский, Система, Решение, Состояние, Недостаток.
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