Дефицит кальция у детей: стали известны признаки заболевания (Видео)

Новости шоу бизнеса: На очередной встрече с молодыми родителями Евгений Комаровский объяснил, какие симптомы сигнализируют о дефиците кальция у ребенка.

Так, вопрос одной из участниц встречи, знаменитый доктор ответил, что родители обязаны внимательно наблюдать за своим ребенком, и в случае обнаружения следующих вещей обращаться к специалисту.

По словам Евгения Олеговича, капризность, нарушение сна, аллергии, проблемы со свертыванием крови, судороги и проблемы с костной системой - это и есть те самые поводы задуматься о кальции. Свой ответ Комаровский опубликовал на своей странице в соцсети. Там же он размещает и другие рекомендации, которые помогают публике сориентироваться в тех или иных вопросах.

Напомним, что дефицит кальция у детей сказывается на их психологическом состоянии. Ребенок с подобной проблемой не может себя контролировать, находится в напряжении, нервничает, начинает грызть ногти. Мышцы почти постоянно находятся в тонусе, от чего по ночам такие дети плохо спят и вовсе не могут нормально заснуть.

В народе заметили, что дефицитом кальция чаще страдают девочки, от чего родителям дочек следует проявлять больше внимания к состоянию юных дарований. Самое главное, чтобы ситуация не усугубилась серьезными нарушениями костной системы. В остальном все можно поправить визитами к специализированному врачу и правильным питанием с оптимальными дозами кальция.