Медики назвали самую опасную для желудка кашу

Новости шоу бизнеса: Вместо полезного питательного продукта мы получаем сахарную бомбу, лишенную какой-либо пользы.

Несомненно, овсяная каша полезна для здоровья желудка и организма в целом. Но только в том случае, если это не хлопья быстрого приготовления.

Овсяная каша в пакетиках со вкусом фруктов - не более, чем очередная маркетинговая уловка. Потребителю такая идея нравится: казалось бы, в отличии от лапши быстрого приготовления, овсянка полезна и насыщена витаминами, а вместо глутамата натрия - кусочки фруктов.

Хлопья быстрого приготовления теряют практически всю свою пользу при термообработке, поэтому верить в то, что она содержит витамины - глупо. Кроме того, обилие сахара и ароматизаторов, которые ты наверняка найдешь в составе «кашки» из пакетика просто поражает.

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