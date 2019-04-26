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Голодание может быть полезным: Супрун развенчала мифы

Голодание может быть полезным: Супрун развенчала мифы
14:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости шоу бизнеса: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, чем полезно регулярное голодание и кому запрещен такой режим питания.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, каким образом может принести пользу регулярное голодание. 

Доказано, что голодание среди других факторов таких как ограничение калорий и физические нагрузки ускоряет процесс автофагии, который еще называют "самопоеданием". Отмечается, что данный процесс в организме человека проходит постоянно, но медленно. 

По словам Супрун, клеткам человека также нужно убирать в доме и выбрасывать всякий хлам. Как раз автофагии и помогают уничтожать миелоидные бляшки в нейронах при болезни Альцгеймера, а периоды голодания помогают нормализовать вес и баланс холестерина.

По словам министра, ограничение калорий является модной и научно-обоснованной диетой. При этом, чтобы лучше запустить процесс афтофагии, нужно голодать  в течение 18-24 часов. Например, следует делать разгрузочный день или пропускать ужин и завтрак, а принимать пищу строго с 11:00 по 18:00. 

Еще одним вариантом, Супрун назвала способ, когда ряд дней человек питается как обычно, но в определенные дни принимает еду в ограниченном количестве. Речь идет о популярном варианте питания 5x2, когда пять дней человек питается обычно, а в остальные два дня потребляет не больше 500-600 ккал.

Но не всем подходит такой вариант питания, поэтому Супрун напомнила, кому не следует экспериментировать с интервальным голоданием. Например, те люди, которые "заедают стресс", после дня автофагии могут съесть гораздо больше, чем надо; также не стоит совмещать голодание и тренировки, так как в таком случае возможны головокружения и низкая эффективность тренировок. Особенно не рекомендуется в эти периоды плавать и бегать. Не рекомендуется также питаться таким способом и женщинам во время беременности. Вместо этого, стоит придерживаться полноценного, хоть и не чрезмерного, питания. Супрун также напомнила, что людям с диабетом 1 и 2 типа вообще запрещено голодание, поскольку ведения инсулина на фоне голода может критически снизить уровень сахара в крови.

Супрун советует регулярно поститься с целью очистки организма, но только в том случае, если нет противопоказаний или соблюдать режим питания и отказаться от перекусов и сладостей. А тем людям, которые считают, что голодание не "его", активно заниматься физическими нагрузками.

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И.о. министра здравоохранения напомнила, что в 2016 году Нобелевскую премию по медицине получил Осуми Йошинори, который открыл и описал молекулярные и физиологические механизмы автофагии. Согласно открытию, автофагии и голод оказались эффективными в облегчении болезней, связанных с воспалением, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и метаболических болезней, ожирения и рака, замедление старения и увеличения продолжительности жизни.Таким образом, голодание может быть полезным, ведь в наше время древняя практика поста получила научное подтверждение и Нобелевскую премию по медицине.

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Голодание, Польза, Ульяна Супрун, Автофагия, Ограничение еды, Ограничение каллорий, Противопоказания голодания.
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