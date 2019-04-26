Сыроедение: стоит ли попробовать

Новости шоу бизнеса: Ничто не сравнится с хрустом свежей морковки, ароматом зелени, сладостью спелых плодов и вкусом огурчика или гороха, собранных прямо с грядки.

Для многих из нас сырые фрукты и овощи - сезонное удовольствие, связанное с обилием местной продукции на рынках в жаркие летние месяцы. А осенью и зимой мы предпочитаем сытные супы и дымящиеся кастрюли.

По мнению других, сырая пища идеальна как круглогодичный образ жизни. Сыроедение, одобренное такими известными людьми, как дизайнер Донна Каран, модель Кэрол Альт, актеры Вуди Харрельсон и Деми Мур, становится все более популярным и привлекает внимание средств массовой информации.

Сторонники сыроедения утверждают, что потребление пищи, состоящей на 75 процентов или более из сырых продуктов, значительно повышает общее самочувствие и может предотвратить или устранить широкий спектр недомоганий. Критики говорят, что фанатизм в вопросе питания может привести к множеству физиологических проблем.

Возможно, истина где-то посередине?

Как и следовало ожидать, сыроедение – это питание сырой растительной пищей, включающей свежие фрукты и овощи, орехи, семена, зерна, бобовые, водоросли и сухофрукты. Сыроеды считают, что подогрев пищи разрушает природные витамины и ферменты, которые помогают в пищеварении. Поэтому термически обработанная пища отсутствует в их рационе, это касается и рафинированного сахара, муки, кофеина, мяса, рыбы, птицы, яиц и молочных продуктов.

Сырые продукты обеспечивают организм важными витаминами и минералами, они содержат полезные живые ферменты, которые помогают переваривать пищу, естественно, без истощения ваших физиологических резервов. Живые продукты также содержат полезные волокна, помогающие регулировать уровень сахара в крови.

Чтобы питание было удобоваримым и приемлемым, сыроеды используют такие методы подготовки продуктов питания - проращивание, приготовление сока, замачивание, измельчение и высушивание. В общем, сыроеды стремятся к питанию, по меньшей мере, на 75 процентов состоящему из сырых продуктов; хардкор-энтузиасты предпочитают использовать 100 процентов свежих продуктов.

Преимущества сыроедения

Многие люди, которые попробовали сыроедение, отмечают многочисленные преимущества для здоровья такого питания, особенно это заметно в первые несколько месяцев или лет.

Это и потеря веса, и нормализация менструального цикла, и активизация пищеварения, и улучшение состояния волос и кожи, и стабилизация эмоционального фона и психического здоровья.

Сыроедение несёт много очевидных благ для здоровья. Оно благотворно влияет на организм в связи с низким содержанием в таком питании натрия и высоким содержанием калия, магния и клетчатки. Сыроедение помогает легко терять лишний вес, а также предотвращает развитие таких заболеваний, как диабет и рак, в частности рак толстой кишки.

Употребление сырых продуктов растительного происхождения помогает организму очиститься. Поэтому сыроеды чувствуют себя так хорошо. В частности, употребление сырых продуктов может помочь очистить пищеварительную систему от токсинов, которые накапливаются в пищеварительном тракте при потреблении мучных, мясных и молочных продуктов.

Исследования показывают, что сыроедение хорошо ещё и тем, что не загружает организм насыщенными жирами и транс-жирами, что очень полезно для сердца. Исследования показали, что долгосрочное сыроедение может снизить уровень холестерина, тем самым уменьшая риск развития сердечных заболеваний.

Недостатки сыроедения

Несмотря на многочисленные и очевидные преимущества, сыроедение подходит далеко не каждому.

Люди со слабой пищеварительной системой, которые едят чрезмерное количество сахара и переработанных пищевых продуктов, могут просто не иметь пищеварительных ферментов, необходимых для извлечения питательных веществ из сырых продуктов.

Генетика и культура могут играть важную роль. Если вы прожили свою жизнь на традиционной индийской пище, например, ваша физиология приспособилась переваривать продукты определенным образом.

Но пищеварительные ферменты человека могут постепенно «научиться» терпеть сырые продукты - при осторожном подходе. Переход к иному образу жизни следует рассматривать как процесс, а не как мгновенное преобразование. Остерегайтесь симптомов детоксикации, которые питание сырыми продуктами способно вызывать. Головные боли, тошнота, головокружение – всего этого можно избежать, если проводить детоксикацию медленно.

В долгосрочной перспективе сыроедение может привести к сомнительным последствиям.

Журнал "Nutrition", который расхваливал преимущества сыроедения для здоровья сердца, отметил, что у участников исследования увеличился уровень гомоцистеина из-за недостатка в их питании витамина B 12. Кроме того, исследователи Вашингтонского университета обнаружили, что люди, следующие сыроедению, имеют более низкую костную массу, хотя, по-видимому, здоровые кости.

Критики сырой пищи также предостерегают ее сторонников, что им может недоставать калорий и питательных веществ, таких как кальций, железо, белок. Они указывают, что хотя это и правда, что некоторые ферменты разрушаются, когда пища нагревается, тело способно самостоятельно производить широкий спектр ферментов. Кроме того, термическая обработка пищи может реально делать определенные питательные вещества удобоваримыми, например, бета-каротин в моркови.

Люди со слабой пищеварительной системой могут чувствовать холод после сырой пищи, особенно в зимнее время. И, как выясняется, иногда даже самые рьяные сыроеды могут со временем переоценить привлекательность питания сырой пищей. Некоторые сыроеды через год-два могут почувствовать снижение скорости обмена веществ и дефицит белка. Это может привести к увеличению аппетита и перееданию сырых жиров и углеводов, может возвратиться часть потерянных килограммов и другие жалобы на здоровье.

Что же делать?

Умеренный подход к сыроедению может стать ответом. Небольшое количество приготовленной пищи, если тело этого просит, может быть хорошим дополнением к основной сырой диете.

Одним, словом – баланс. Очень важно есть много свежих, экологически чистых, богатых минералами, увлажняющих продуктов, но что еще более важно, сознательно подходить к тому, что вы едите и чего вам хочется, не следуя книгам.