Владельцам мобильных телефонов рак мозга не грозит

Новости шоу бизнеса: Ученые опровергли опасения, которые накапливались в течение десятилетий.

Электромагнитная радиация мобильников слишком слаба для того, чтобы повреждать клетки человеческого тела.

Почти 25 лет человечество зависит от мобильных телефонов, а некоторые люди не расстаются с ними ни на минуту. Мы постоянно используем эти удобные девайсы не только для традиционных телефонных переговоров, но для чтения электронной почты, просмотра страниц в интернете, прослушивания музыки, разного рода игр и мобильных приложений.

Однако до последнего времени звучат предположения о том, что смартфоны представляют опасность для здоровья человека. Якобы, расположенные во время разговоров слишком близко от мозга они выделяют электромагнитную радиацию, которая может спровоцировать опухоли.

Английская телекомпания BBC подготовила целый документальный фильм, который был посвящен ответам на вопросы об опасности мобильников для здоровья человека. Собранные эксперты категорично утверждают о том, что использующаяся в мобильниках электромагнитная радиация обладает низкой интенсивностью, она слишком слаба для того, чтобы повредить клетки человеческого тела.

Что же касается тех исследований, которые якобы подтверждали опасность мобильников, то в них использовались лабораторной мыши, на которых воздействовали чрезвычайно высоким уровнем радиации. Человек с ней никогда не столкнется, если только он не окажется у ядерного реактора. Мобильные телефоны такой мощной радиации не производят.

Наши смартфоны выделяют радиочастотные волны в форме электромагнитной радиации, которые распространяются от антенны. Ранее эти антенны торчали из телефонов, а сегодня они находятся внутри. Когда мы прикладываем трубку к уху, то антенна оказывается близко от нашего мозга, и теоретически он может поглощать некоторое количество энергии.

Однако телефоны, как и другие домашние гаджеты вроде микроволновых печей, выделяют неионизирующую радиацию низкой интенсивности и частоты. Она даже теоретически не способна повредить клетки, как подчеркивают ученые.