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Владельцам мобильных телефонов рак мозга не грозит

Владельцам мобильных телефонов рак мозга не грозит
19:53 Сегодня Телеграф www.medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые опровергли опасения, которые накапливались в течение десятилетий.

Электромагнитная радиация мобильников слишком слаба для того, чтобы повреждать клетки человеческого тела.

Почти 25 лет человечество зависит от мобильных телефонов, а некоторые люди не расстаются с ними ни на минуту. Мы постоянно используем эти удобные девайсы не только для традиционных телефонных переговоров, но для чтения электронной почты, просмотра страниц в интернете, прослушивания музыки, разного рода игр и мобильных приложений.

Однако до последнего времени звучат предположения о том, что смартфоны представляют опасность для здоровья человека. Якобы, расположенные во время разговоров слишком близко от мозга они выделяют электромагнитную радиацию, которая может спровоцировать опухоли.

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Английская телекомпания BBC подготовила целый документальный фильм, который был посвящен ответам на вопросы об опасности мобильников для здоровья человека. Собранные эксперты категорично утверждают о том, что использующаяся в мобильниках электромагнитная радиация обладает низкой интенсивностью, она слишком слаба для того, чтобы повредить клетки человеческого тела.

Что же касается тех исследований, которые якобы подтверждали опасность мобильников, то в них использовались лабораторной мыши, на которых воздействовали чрезвычайно высоким уровнем радиации. Человек с ней никогда не столкнется, если только он не окажется у ядерного реактора. Мобильные телефоны такой мощной радиации не производят.

Наши смартфоны выделяют радиочастотные волны в форме электромагнитной радиации, которые распространяются от антенны. Ранее эти антенны торчали из телефонов, а сегодня они находятся внутри. Когда мы прикладываем трубку к уху, то антенна оказывается близко от нашего мозга, и теоретически он может поглощать некоторое количество энергии.

Невысказанный гнев ведет к развитию раковых клеток

Однако телефоны, как и другие домашние гаджеты вроде микроволновых печей, выделяют неионизирующую радиацию низкой интенсивности и частоты. Она даже теоретически не способна повредить клетки, как подчеркивают ученые.

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Исследование, Рак, Опухоль, Мобильный телефон, Рак мозга, Телефон.
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