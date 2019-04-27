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Доказано, что сон помогает забыть неприятные воспоминания

Доказано, что сон помогает забыть неприятные воспоминания
04:43 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Сегодняшние постыдные ошибки будут казаться менее фатальными завтра, но только если вы не страдаете бессонницей.

В ходе своей работы, результаты которой опубликованы в журнале Brain, ученые попросили участников с нормальным сном и страдающих от бессонницы вспомнить свой самый позорный и стыдный опыт за последние десять лет, одновременно наблюдая за их мозгом с помощью МРТ-сканирования. В то время как испытуемые с нормальным сном воспринимали эти переживания как нейтрализованные воспоминания, люди с бессонницей не могли этого сделать.

Результаты специалистов позволяют предположить, что бессонница может быть вызвана прежде всего неудачной нейтрализацией эмоционального стресса. Это объясняет тот факт, что бессонница считается основным фактором риска развития расстройств, связанных с настроением, беспокойством и посттравматическим стрессом.

Давно известно, что сон помогает нам запомнить важные события. Однако он не менее важен и для избавления от эмоционального стресса, который мог возникнуть во время тех или иных переживаний. При этом ночном процессе происходят изменения в связях между клетками мозга: некоторые становятся сильнее и консолидируют воспоминания, тогда как другие ослабляются и избавляются от нежелательных ассоциаций.

Такие выражения, как "с этой мыслью нужно переспать", как раз отражают наше ночное усвоение дневных переживаний. Исследования мозга показывают, что только полноценно спящие люди извлекают выгоду из сна, когда речь идет о снятии эмоционального напряжения. Закономерно, что этот процесс плохо работает у страдающих бессонницей. По словам первого автора статьи Рика Уосинга (Rick Wassing), беспокойные ночи фактически могут заставить чувствовать себя еще хуже.

Новые результаты визуализации мозга объясняют недавнюю находку, которую та же исследовательская группа опубликовала в журнале Sleep. В том исследовании ученые попросили 64 участников, 22 из которых страдали бессонницей, петь караоке в наушниках, которые не позволяли им слышать собственный голос. Специалисты записали их пение и позже включали запись их голоса без музыки испытуемым четыре раза в течение трех дней. При прослушивании участники почувствовали сильную неловкость и стыд. Однако, когда они слушали запись еще раз после хорошего ночного сна, они больше не чувствовали себя неловко. А вот люди с бессонницей после беспокойной ночи были даже еще больше расстроены после повторного прослушивания записи.

Скорее вред, чем польза: дневной сон

Результаты МРТ-сканирования в ходе последнего исследования продемонстрировали, что при неприятных воспоминаниях и ощущении стыда от своего пения в мозге у страдающих бессонницей наибольшую активность проявляла передняя поясная кора. По словам специалистов, этот район мозга и раньше связывался с бессонницей — прежде здесь фиксировалась повышенная экспрессия генов, связанных с этим явлением, и более активная работа во время фазы быстрого сна.

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Сон, Ученые, Бессонница, Воспоминания, Забыть.
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