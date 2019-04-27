"Выходим" из поста правильно: советы диетолога

Новости шоу бизнеса: Еще немного, и грядет долгожданный праздник - Светлое Воскресение.

Его с трепетом ждут верующие люди и с особым нетерпением те, кто придерживается поста. Наконец-то можно с полным правом есть мясо и колбасу, яйца и творог, по которым так скучал организм. Как правильно завершить пост и разговеться, чтобы не навредить здоровью.

- Великий пост - дело добровольное, - рассказывает гастроэнтеролог Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 врач высшей категории Людмила Федорченко. - Если человек решил придерживаться ограничений в питании осознанно, то, кроме духовного очищения, это может стать трамплином к более здоровому образу жизни, правильному питанию. Выходить из пищевых ограничений, которые длились семь недель, нужно медленно, постепенно. Как это правильно сделать, регламентирует и церковь, и подсказывают наши национальные традиции. В пасхальной корзинке главные продукты - куриные яйца, раскрашенные в разные цвета. Но сваренное вкрутую яйцо - достаточно тяжелая еда, поэтому лучше его сварить всмятку. Употреблять больше двух яиц в день не рекомендуется. Если у кого-то есть проблемы с пищеварением, помогут ферментные препараты. Достаточно одной-двух таблеток.

- А сколько можно съесть пасхального кулича?

- Достаточно небольшого ломтика. Куличи традиционно хозяйки выпекают в четверг, поэтому к утру воскресенья они уже не будут такими свежими, и это хорошо. Тем, кто строго постился, можно съесть кусочек творожной пасхи.

- Какая еда еще позволена в праздничное воскресенье?

- Кисломолочные продукты: кефир, ряженка, натуральный йогурт. Полезна рыба, богатая белком, который мягче переносится, легче усваивается. Рыбу лучше не жарить, а запекать, отваривать либо готовить на пару. Подавать, полив соком лимона. Это облегчит пищеварение. Именно с рыбы нужно начинать возвращение к привычному питанию. А мясо отложить на второй, а то и на третий день. Причем лучше выбирать мясо молодых животных и птиц: парную телятину, индейку, кролика. Оно легче переваривается. Пасха - это хороший светлый праздник, и встречать его нужно радостно, а не объедаться. Давайте не забывать, что обжорство - это грех.

- Трудно представить праздничный стол без окорока, домашней колбаски. Эти продукты ведь многие прихожане тоже освящают.

- Свинина жирновата, поэтому мясные блюда из нее советую есть не в воскресенье, а несколько дней спустя. Также в праздник не стоит налегать на колбасу, особенно домашнюю. Такой резкий удар по пищеварительной системе организм вряд ли примет на ура.

Чем больше будет на столе разных овощей, тем лучше для здоровья. Можно запечь в духовке ломтики тыквы, приправив их чесноком или смазав медом. Полезна и вкусна отварная свекла, если ее нарезать ломтиками, добавить измельченную брынзу, листья рукколы (они придают остроту), посыпать семечками, заправить оливковым маслом - чем не праздничный салат? Вообще, с наступлением тепла многие люди больше налегают на растительную пищу, и это правильно. Половину суточного рациона, который сейчас принято изображать в виде тарелки здорового питания, составляют овощи и фрукты.

За долгую зиму мы соскучились по свежей салатной зелени, зеленому луку, укропу, редиске, огурцам. Но растительные белки хуже усваиваются, чем животные. Кстати, сегодня в мире приветствуется интуитивное питание: организм сам подсказывает, что ему нужно.

- А что можно выпить во время трапезы?

- В первый день после выхода из поста не стоит пить больше 200 граммов сухого вина, а крепкий алкоголь не рекомендуется вообще. Важно употреблять полтора-два литра жидкости в сутки: это поможет справиться с обилием белковой животной пищи, от которой организм отвык.

- В этом году Пасха плавно перетекает в праздник 1 Мая. Многие выбираются на природу: погулять, пожарить шашлыки. Какие опасности в плане пищеварения подстерегают отдыхающих?

- Сразу скажу, что на пикник не стоит брать салат, заправленный майонезом: он быстро портится, а если в судок попадут микробы, то может стать опасным. Лучше есть овощи гриль или свежие огурцы, помидоры, редиску. Вопреки опасениям многих людей, считаю, что шашлык - прекрасная еда. Мясо предварительно замариновано, и уже в кастрюле в нем начали разрушаться белковые связи, что облегчает пищеварение. Отличный маринад для мяса - продукты, которые содержат органические кислоты: соки киви, граната, лимона. Но можно использовать и обычную минеральную воду. Таким же способом мясо стоит замариновать и для приготовления дома: оно запечется быстрее, будет сочнее и вкуснее. К мясу можно подать запеченную картошку.

- К шашлыку многие отдыхающие берут пиво…

- Не лучший выбор. Пиво - напиток тяжелый, с насыщенным вкусом. Его не зря называют «жидкий хлеб». К мясу больше подойдет сухое вино.

- А какой десерт лучше взять с собой на природу?

- У нас же есть вкусные куличи с изюмом, цукатами, рулеты с повидлом, маком. Творожную пасочку на природу брать не стоит, ведь она приготовлена без термической обработки. Многие люди любят сладкую газировку. Ничего страшного не будет, если здоровый человек выпьет пару стаканов этого напитка. Можно разрешить стаканчик вкусной колы или лимонада и ребенку. Во французских семьях, например, не существует детского меню, и ребенок воспитывает свои вкусовые рецепторы, пробуя кислое, горькое, соленое - все, что есть на столе. Американка Памела Друкерман даже написала об этом книгу: "Французские дети не плюются едой". Также о культуре питания замечательно рассказано в известной "Книге о вкусной и здоровой пище", изданной впервые еще в 1939 году. Дети вместе со взрослыми обедают и ужинают, попутно осваивая, как нужно вести себя за столом. Учатся, какая вилка и нож для чего предназначены, где пирожковая тарелка, что подается в прозрачном графине. Когда ребенок вырастет, у него не будет проблем с социализацией. Нельзя ставить детям жесткие рамки, поощрять или наказывать вкусностями. Никому ведь не придет в голову сказать мужу: пока не поешь суп, не получишь банку пива.