Перееданию нет: продукты, которые насыщают лучше всего

Новости шоу бизнеса: Продукты, содержащие высокую концентрацию аминокислот, делают людей более сытыми, благодаря чему они становятся лучше защищены от развития переедания и ожирения.

Согласно данным исследования, выполненного учеными из Уорикского Университета (Великобритания), продукты, богатые аминокислотами, вызывают чувство насыщения больше, чем другие. Среди продуктов с высоким содержанием аминокислот специалисты выделяют абрикосы, сливу, чечевицу, курицу, говядину, авокадо, миндаль, скумбрию.

По словам исследователей, аминокислоты, содержащиеся в этих продуктах, оказывают стимулирующее действие на группу клеток в мозге, известных как танициты и влияющих на контроль массы тела. Этот эффект и обеспечивает ощущение сытости и нежелание употреблять пищу дополнительно.

"Уровень аминокислот в крови и мозге после еды – это показатель того, насколько сыт человек, насколько он наелся", — отметил соавтор исследования, нейробиолог Николас Дейл.

Выводы, сделанные учеными, могут быть ключом к подавлению аппетита, что важно для борьбы с ожирением, написал об этом журнал Molecular Metabolism.