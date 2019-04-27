Скачать
Суббота, 27.04.2019
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь: видео
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь: видео
В Киеве "минировали" Владимирский собор: "Минер" задержан
В Киеве "минировали" Владимирский собор: "Минер" задержан
Плеханов: Выполнили задачу-минимум - вернули серию домой
Плеханов: Выполнили задачу-минимум - вернули серию домой
Официально: R Kelly признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней
Официально: R Kelly признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней

Перееданию нет: продукты, которые насыщают лучше всего

Перееданию нет: продукты, которые насыщают лучше всего
18:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Продукты, содержащие высокую концентрацию аминокислот, делают людей более сытыми, благодаря чему они становятся лучше защищены от развития переедания и ожирения.

Согласно данным исследования, выполненного учеными из Уорикского Университета (Великобритания), продукты, богатые аминокислотами, вызывают чувство насыщения больше, чем другие. Среди продуктов с высоким содержанием аминокислот специалисты выделяют абрикосы, сливу, чечевицу, курицу, говядину, авокадо, миндаль, скумбрию.

По словам исследователей, аминокислоты, содержащиеся в этих продуктах, оказывают стимулирующее действие на группу клеток в мозге, известных как танициты и влияющих на контроль массы тела. Этот эффект и обеспечивает ощущение сытости и нежелание употреблять пищу дополнительно.

 Сыроедение: стоит ли попробовать

"Уровень аминокислот в крови и мозге после еды – это показатель того, насколько сыт человек, насколько он наелся", — отметил соавтор исследования, нейробиолог Николас Дейл.

Выводы, сделанные учеными, могут быть ключом к подавлению аппетита, что важно для борьбы с ожирением, написал об этом журнал Molecular Metabolism.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Ожирение, Продукты, Польза, Переедание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с наступающей Пасхой 2019: в стихах, прозе и открытках
02 "Шикарная фигура": Елена-Кристина Лебедь поразила вызывающим нарядом
03 Экс-президент Польши: Зеленский не хочет говорить с Путиным один на один
04 Гройсман рассказал о встрече с Зеленским
05 Великая суббота 2019: что нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Филарет: Мы более 25 лет существуем как патриархат
Филарет: Мы более 25 лет существуем как патриархат
Митрополит Епифаний обратился с пасхальным посланием к украинцам
Митрополит Епифаний поздравил украинцев с Пасхой
Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Самые ожидаемые фильмы 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь