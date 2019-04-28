Скачать
Воскресенье, 28.04.2019
Благодатный огонь уже в Украине
Благодатный огонь уже в Украине
В ПЦУ напомнили о времени начала пасхального богослужения в Софии Киевской
В ПЦУ напомнили о времени начала богослужения в Софии Киевской
Украинка Костюк выиграла первый профессиональный титул в паре
Украинка Костюк выиграла первый профессиональный титул в паре
Всегда в тренде: Кайли Дженнер опубликовала яркие снимки с возлюбленным
Всегда в тренде: Кайли Дженнер опубликовала яркие снимки с возлюбленным

Врачи назвали продукты, помогающие очистить кровь

Врачи назвали продукты, помогающие очистить кровь
00:32 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Для того чтобы иметь хорошие анализы крови, и забыть о токсинах в организме, рекомендуем ввести в свой рацион этих 10 продуктов.

Если вы ведете правильный образ жизни, и заботитесь о своем здоровье, вам следует помнить об основной его составляющей – жидкой соединительной ткани – крови.

Через нее проходит все, как питательные вещества, так и продукты жизнедеятельности и распада. Каким же должно быть наше питание, чтобы анализ крови радовал отличными показателями?

ОДУВАНЧИК

Из корня одуванчика получается отличный чай, который способствует очищению печени и выводит токсины из крови. Это происходит потому, что одуванчик содержит природные антиоксиданты и фитонутриенты, которые естественным путем очищают кишечник и печень.

ЗЕЛЕНЫЕ ОВОЩИ

Большое количество антиоксидантов, которые стимулируют перистальтику, содержится в зеленых овощах. Употребляйте салат, брокколи, шпинат – чем меньше отходов попадает в ваш кишечник, тем ниже уровень интоксикации в вашей крови.

ЧЕСНОК

В этом ароматном овоще много серы, а еще он богат таким важным минералом, как германий. Это вещество способно связывать токсины в организме. Также чеснок обладает противобактериальным эффектом, чем защищает вашу систему пищеварения и кровь от разных вирусов и бактерий.

МОРКОВЬ

Эта оранжевая красавица богата витаминами группы А, В, С и глутанионом. Такой тандем помогает проводить естественную очистку печени. Стакан морковного сока на завтрак с добавлением чайной ложечки растительного масла (оливкового или льняного) – то, что нужно!

СЕМЕНА ЛЬНА

Этот продукт содержит в себе достаточное количество клетчатки и омега-3 жирных кислот. Употребление льняного семени в пищу способствует снижению уровня сахара в крови и улучшает перистальтику.

АВОКАДО

Этот тропический фрукт – имеет идеальный баланс по содержанию жиров и витаминов. Авокадо помогает снизить уровень холестерина в крови, и нормализует кровяное давление.

ПЕТРУШКА

Петрушка обладает естественным мочегонным эффектом, она помогает нормализовать работу почек и способствует выведению токсинов из организма вместе с мочой. В состав петрушки входят витамины группы B, фолиевая кислота, калий, магний и железо, флавоноиды, фитонциды и инулин. Благодаря этому составу петрушка по праву по праву считается "золотым" запасом витаминов.

КУРКУМА

Эта традиционная специя в аюрведической медицине используется для очищения печени. Куркума содержит достаточное количество флавоноидов, которые аккуратно стимулируют работу печени.

ЛИМОН

Витамин C, который в большом количестве имеется в этом цитрусовом, способствует выработку белка глутатиона в печени, ускоряющего выведение токсинов из крови. Лимон ощелачивает организм и способствует образованию необходимых ферментов, превращающих токсины в растворимые соединения, которые затем выводятся из тела с мочой.

ЯБЛОКИ

Любимые фрукты содержат большое количество полезных веществ, которые способствуют естественному выведению токсинов и очищению крови. Яблоки стимулируют выработку желчи в печени и таким образом ускоряют выведение токсинов и шлаков из кровеносной системы.Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Продукты, Новости здоровья, как очистить кровь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шутки плохи: признаки приближающегося инсульта
02 Поздравления с наступающей Пасхой 2019 на украинском языке
03 Благодатный огонь уже в Украине
04 Выдача биометрических документов в Украине приостановлена
05 Роберт Истер: Я выше, сильнее и быстрее Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Филарет: Мы более 25 лет существуем как патриархат
Филарет: Мы более 25 лет существуем как патриархат
Теракты в Шри-Ланке: Президент запретил две группировки
Теракты в Шри-Ланке: Президент запретил две группировки
Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
Пасха 2019: красивые поздравления с Воскресением Христовым в стихах и прозе
Пасха 2019: красивые поздравления с Воскресением Христовым в стихах и прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь