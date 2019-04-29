Советы миллионеров: как бороться со стрессом Темп жизни в современном мире постоянно держит нас в состоянии стресса. Кто-то практически не ощущает это давление, а кому-то оно серьезно мешает жить. Богатые люди, несмотря на то, что могут себе позволить многое из мира материальных ценностей, тем не менее подвержены стрессу не меньше нас. Как Какие могут быть у миллионеров проблемы? Ну не скажите! Один страх потерять все и снова стать таким же как все, стоит многого. Мы выбрали 10 лучших способов избавиться от стресса от известных всем нам богатых людей, которые сами заработали свои миллионы. Они борются с этим негативным явлением и помогают ли им в этом деньги?