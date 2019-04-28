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Депрессивные расстройства: как бороться

Депрессивные расстройства: как бороться
23:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специалисты отмечают, что люди с депрессией часто подвержены воспалениям.

В этом случае нужно употреблять продукты с противовоспалительным эффектом.

Кроме физической активности, здорового и полноценного сна, людям с депрессивными расстройствами поможет правильное питание, пишет МедикФорум.

Подавить воспалительные процессы в организме и укрепить иммунитет помогут зеленые листовые овощи. Например, включите в свой рацион брокколи или шпинат, а также капусту кале. Несмотря на необычное название, она превосходит "капустных" родственников по содержанию полезных веществ.

Употребляйте грецкие орехи. Этот продукт способствует выведению из организма свободных радикалов. Как известно, они могут стать причиной онкологии и часто провоцируют появление депрессии.

В оливковом масле присутствуют особые соединения – полифенолы. Они подавляют рост воспалительных компонентов, которые нередко сопровождают возникновение и развитие депрессивных расстройств.

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Очень полезны продукты с содержанием Омега-3. Богатым источником является жирная рыба. В составе Омега-3 есть кислоты, которые уменьшают воспаления хронического характера.

В помидорах содержатся витамин С и ликопин, поэтому этот продукт достаточно эффективен в борьбе с воспалительными процессами и депрессией.

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Депрессия, Советы, Продукты, Депрессивные расстройства.
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