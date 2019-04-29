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Медики назвали ценный продукт для похудения

Медики назвали ценный продукт для похудения
11:34 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

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Диетологи назвали малоизвестный, но распространенный овощ, который является ценным для похудения. Это листовой продукт, который сделает любую диету намного эффективнее. 

Диетолог Светлана Фус назвала ценный продукт для похудения, который она рекомендует всем читателям своего блога. Им оказался листовой овощ мангольд, или же листовой буряк, именуемый также ботвой. Итак, мангольд является диетическим продуктом, так как богат витаминами, клетчаткой, хорошо насыщает, но малокалорен.

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Эксперт советует употреблять мангольд в салатах, к гарнирам и разбавлять им привычные блюда, такие, как макароны. Благодаря пищевому волокну листовой буряк обеспечивает сытость и хорошее пищеварение, улучшая обмен веществ. Мангольд обогащает микрофлору кишечника, тем самым способствуя меньшему всасыванию глюкозы и жира. Это залог похудения, считает Светлана.

Как сообщалось ранее, Облепиховое масло - распространенное гомеопатические средство. Наиболее известны его противовоспалительные эффекты. Обладает приятным запахом, имеет яркий янтарный цвет. Лечебные свойства ценятся народной и официальной медициной, косметологами.

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Все по теме:

Здоровье, Похудение, Продукты питания, Овощи, Продукты для похудения, Полезные овощи, Советы медиков, Мангольд, Польза мангольда.
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