Медики назвали ценный продукт для похудения

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Диетологи назвали малоизвестный, но распространенный овощ, который является ценным для похудения. Это листовой продукт, который сделает любую диету намного эффективнее.

Диетолог Светлана Фус назвала ценный продукт для похудения, который она рекомендует всем читателям своего блога. Им оказался листовой овощ мангольд, или же листовой буряк, именуемый также ботвой. Итак, мангольд является диетическим продуктом, так как богат витаминами, клетчаткой, хорошо насыщает, но малокалорен.

Эксперт советует употреблять мангольд в салатах, к гарнирам и разбавлять им привычные блюда, такие, как макароны. Благодаря пищевому волокну листовой буряк обеспечивает сытость и хорошее пищеварение, улучшая обмен веществ. Мангольд обогащает микрофлору кишечника, тем самым способствуя меньшему всасыванию глюкозы и жира. Это залог похудения, считает Светлана.

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