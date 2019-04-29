Совет на майские праздники от Супрун: алкоголь следует запивать водой

Новости шоу бизнеса: Ульяна Супрун рекомендует отдавать предпочтение красному вину и во избежание дегидратации советует запивать алкоголь водой.

В праздничные выходные не стоит переедать, злоупотреблять алкоголем, а собираясь на природу, следует помнить о клещах и безопасности пищевых продуктов. Подборку советов опубликовала министр здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

"В праздничные дни всем хочется хорошо отдохнуть. Чтобы ваши выходные оставили только приятные впечатления, мы подготовили полезную подборку, как провести их безопасно. Всё для того, чтобы вы были здоровы, осторожны и не испортили эти дни последствиями переедания и чрезмерного употребления алкоголя ", - отметила она.

Так, по ее словам, чтобы уберечься от переедания, ощущения тяжести и изжоги, надо пить достаточно воды; есть больше клетчатки (цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, орехи, семена, сою и бобы) потреблять меньше жирной пищи, зато есть больше нежирного мяса и рыбы.

В то же время министр заявила, что если уж переели и хотите облегчить тяжесть - не стоит принимать ферментные препараты, ведь несколько таблеток до или после тяжелого застолья не спасут от последствий переедания.

"Универсальный совет в случае переедания - есть меньше (какими бы вкусными ни были куличи) и не полагаться на силу таблеток", - подчеркнула Супрун.

Также она рекомендует, если вы решили принять алкоголь, лучше выбрать красное вино и не закусывать без меры, но чтобы избежать дегидратации - алкоголь следует запивать водой.

При этом, добавила Уляна Супрун, не стоит употреблять алкоголь на голодный желудок и не следует смешивать его с газированными напитками.

"Если вы все-таки выпили чего-нибудь крепкого, ни в коем случае не садитесь за руль! Любое количество алкоголя в крови может повлиять на навыки вождения и повысить риски аварии ", - отметила министр.

Кроме того, людям, которые собрались на природу, Супрун рекомендует помнить о клещах, змеях, солнечном излучении, а также вовремя позаботиться о безопасности продуктов.